Ferenčák v úzkych: Primátora Kežmarku rieši kriminálka! Podpisoval stavebné povolenia sám sebe?

KEŽMAROK - Primátor Kežmarku a poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák čelí vážnym podozreniam. Jeho stavebnú činnosť a úradné postupy, ktoré k nej viedli, už preveruje okresná kriminálka. V hre je nielen konflikt záujmov, ale aj podozrenie z trestného činu.
Celú kauzu otvorila nezávislá mestská poslankyňa Gabriela Karabinošová, ktorá sa obrátila na prokuratúru. Podľa jej zistení stoja pri dome primátora stavby, ktoré nemajú právoplatné stavebné povolenia. Ide o oporný múr, oplotenie a menší záhradný domček. Informuje o tom Korzár.
Problémom nemá byť len chýbajúca dokumentácia, ale aj vlastníctvo pozemkov. Stavby sa majú nachádzať na parcelách, ktoré nepatria výlučne Ferenčákovi. Ostatní spoluvlastníci nielenže nedali súhlas, ale podľa poslankyne o stavbách ani netušili. Existuje dokonca podozrenie, že časť oplotenia zasahuje až do katastra susednej obce Ľubica.
Poslankyňa Karabinošová tvrdí, že kežmarský stavebný úrad pod vedením primátora de facto legalizuje stav, kedy si šéf mesta privlastnil časť cudzích pozemkov na súkromné účely.
Podpisoval sám sebe
Najkontroverznejším bodom celého prípadu je "dvojitá rola" Jána Ferenčáka. Ako primátor mesta a štatutár stavebného úradu mal podpísať dokument týkajúci sa zmeny stavby pred dokončením sám sebe ako súkromnej osobe – stavebníkovi. Primátor sa tak v podstate dostal do situácie, kde z pozície verejnej moci rozhodoval o vlastnom majetku.
Okresná prokuratúra v Kežmarku po preverení podnetu posunula vec polícii. „Podnet sme obdržali 5. mája 2026, je zaevidovaný na oddelení vyšetrovania odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku pre podozrenie zo spáchania trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom," potvrdila pre Aktuality krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová.