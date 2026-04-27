Polícia obvinila dvojicu výtržníkov: Napadli muža v Spišskom Podhradí

SPIŠSKÉ PODHRADIE - Polícia obvinila dvojicu výtržníkov, ktorí napadli 52-ročného muža v Spišskom Podhradí. Ten po útoku utrpel viaceré zranenia. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal vo štvrtok (23. 4.) vo večerných hodinách.
„Vo veci trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s trestným činom výtržníctva vedie trestné stíhanie poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Spišskom Podhradí. Dvaja muži vo veku 22 a 37 rokov na chodníku pred obytným domom na sídlisku Hrad, na mieste verejnosti prístupnom, fyzicky napadli 52-ročného muža. K útoku došlo náhle, bez akéhokoľvek konfliktu,“ uviedla hovorkyňa. Napadnutý muž sa snažil od útočníkov utiecť, avšak tí ho dobehli a v útoku pokračovali. Hovorkyňa potvrdila, že napadnutý skončil v nemocnici, utrpel viaceré zranenia, z ktorých sa bude liečiť niekoľko týždňov. Polícia útočníkov zadržala a po vykonaní potrebných procesných úkonov boli obvinení z uvedených skutkov.