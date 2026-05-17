Nočný horor na Spiši: Z bytovky evakuovali 15 rodín kvôli hrozbe výbuchu, v putách skončil tréner z Brazílie!

DOMAŇOVCE – Obyvatelia bytového domu v obci Domaňovce na Spiši zažili noc, na ktorú len tak nezabudnú. Zo soboty na nedeľu museli záchranné zložky z bytovky narýchlo evakuovať až 15 rodín. Dôvodom bolo hrozivé podozrenie, že sa v jednom z bytov nachádzajú výbušniny. Policajné putá napokon skončili na rukách cudzinca.
O dramatických nočných manévroch na východnom Slovensku informoval portál tvnoviny.sk. Na mieste museli v nočných hodinách zasahovať všetky záchranné zložky vrátane plynárov a špeciálneho pyrotechnického tímu. Chaos a stres si vyžiadali aj lekársku pomoc, pričom záchranári museli do nemocnice preventívne previezť dve malé deti.
Strach z výbušnín v bytovke
Celý incident odštartovalo vážne podozrenie, že v objekte hrozí bezprostredný výbuch. Polícia potvrdila, že prijala oficiálne trestné oznámenie, podľa ktorého sa v jednom z bytov nachádzala trhavina.
Nasledovala okamžitá evakuácia desiatok vydesených ľudí na ulicu. Pyrotechnická prehliadka celého vchodu a podozrivého bytu trvala dlhé hodiny a špecialisti ju definitívne ukončili až v nedeľu nadránom. Pre obyvateľov bytovky bolo obrovskou úľavou, keď sa strašidelné podozrenia z prítomnosti bômb napokon nepotvrdili.
Tréner z Brazílie v rukách polície
Hoci pyrotechnici žiadnu výbušninu nenašli, policajti neodchádzali s prázdnymi rukami. Priamo na mieste zadržali muža pochádzajúceho z Brazílie, ktorý v jednom z bytov dlhodobo žil.
Podľa svedkov z obce išlo pritom o prekvapivý zvrat, keďže cudzinec bol v dedine známy ako nekonfliktná povaha a venoval sa najmä trénovaniu bojových umení. Políciu na miesto pôvodne privolali kvôli podozreniu z domáceho násilia, ktorého sa mal cudzinec v byte dopustiť. Vyšetrovatelia nateraz prípad podrobne preverujú.