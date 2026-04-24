Vodiči, pozor: Polícia upozorňuje na obmedzenia na križovatke R1 a Nitra-Kynek počas opráv vozovky

Obmedzenie na križovatke rýchlostnej cesty R1 a Nitra-Kynek. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
NITRA - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia, ku ktorým dôjde počas víkendu na križovatke rýchlostnej cesty R1 a Nitra-Kynek. Ako na sociálnej sieti informovala, dôvodom je oprava vozovky na vetve križovatky v smere do Hlohovca.
Stavebné práce sa začnú v sobotu 25. apríla o 5.00 h a potrvajú do nedele 26. apríla približne do polnoci. „Obchádzková trasa bude vedená cez križovatku Nitra-Západ. Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a svojím ústretovým prístupom a zodpovedným správaním prispeli k hladkému a bezproblémovému priebehu realizácie prác,“ uviedla polícia.