Pokrytectvo LOZ? Kritika poplatkov v ambulanciách má labilné základy, Visolajského pobočník si ich účtuje tiež

BRATISLAVA/STUPAVA - Lekárske odborové združenie (LOZ) v posledných dňoch ostro kritizuje poplatky v ambulanciách. Odborári hovoria o tom, že štát by mal viac podporovať lekárov, ktorí od pacientov nevyberajú dodatočné platby, pričom poplatky podľa nich vyhovujú najmä zdravotným poisťovniam. Kritika však teraz naráža na otázky o dôveryhodnosti samotných predstaviteľov LOZ.
Bol to totiž priamo sám šéf LOZ Peter Visolajský, ktorý rázne kritizoval pomery v slovenských ambulanciách, kde sa Slováci často nedoplatia. Tému už dokonca otvoril aj ombudsman.
Auteticky rozhorčený Visolajský?
Visolajský však kritiku poplatkov podrobne popísal. "Pacienti nemôžu byť nútení platiť nemalé sumy za úkony, ktoré im má hradiť zdravotná poisťovňa. Súkromné nemocnice, či polikliniky finančných skupín zase zneužívajú tieseň pacienta a sú mimoriadne vynaliezavé vo vymýšľaní dôvodov na poplatky. V niektorých prípadoch už túto amorálnu prax potvrdili i súdy. Pacient je dnes obeťou trhového biznisu v súkromnom slovenskom zdravotníctve. Takáto prax ohrozuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti, najmä preventívnych prehliadok a bežných lekárskych výkonov, a vytvára dvojkoľajný systém, v ktorom prístup chorého k zdravotnej starostlivosti závisí od jeho peňaženky," povedal ešte 11. mája 2026 predseda LOZ Peter Visolajský.
Podpredseda LOZ si v jednom prípade účtuje skoro tisíc eur ako klubový príplatok
Otázne je však to, či majú Visolajského slová nejakú váhu a autoritu, keďže poplatky za jednotlivé úkony možno badať aj u lekárov v jeho vlastných radoch.
Po jeho boku totiž vystupuje aj gynekológ Zoltán Jány, ktorý prevádzkuje súkromnú ambulanciu Medicomplex v Stupave. A práve cenník tejto ambulancie ukazuje, že pacientky si za nadštandardné služby priplácajú stovky eur.
Cenník je skutočne "pestrý" a podľa jeho rozpisu to ambulancii vyzerá tak, že len celoročný klubový poplatok je vo výške 270 eur, klubový príplatok za vedenie gravidity dokonca vo výške 900 eur a napríklad celoročný klubový poplatok pre dôchodkyne a dievčatá od 15 do 18 rokov vo výške 100 eur.
Pacientky, ktoré členstvo v klube nemajú, si za jednotlivé úkony priplatia ešte výraznejšie. Gynekologické vyšetrenie s konzultáciou podľa cenníka stojí 150 eur, rovnako aj vyšetrenie v tehotenstve s konzultáciou. Samotné centrum pritom deklaruje, že poskytuje zdravotnú starostlivosť hradenú poisťovňami, ale zároveň ponúka aj nadštandardný manažment zdravotnej starostlivosti a služby za úhradu.
Odborári sú v kritike poplatkov konzistentní
Situácia tak vyvoláva otázky, nakoľko je kritika poplatkov zo strany LOZ konzistentná. Kým odborári verejne upozorňujú na rastúce finančné zaťaženie pacientov, niektorí lekári spájaní s organizáciou sami prevádzkujú ambulancie s rozsiahlym systémom poplatkov.
Poplatky v ambulanciách sú pritom na Slovensku dlhodobo citlivou témou. Lekári argumentujú rastúcimi nákladmi, infláciou či konsolidáciou verejných financií, pacienti naopak hovoria o čoraz horšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti bez doplatkov.
Na túto tému sme oslovili aj samotné LOZ.