Tvrdá facka pre laboratóriá! Za kartelovú dohodu na Slovensku musia zaplatiť pokutu 15 miliónov eur

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR odhalil kartel štyroch medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Ide zatiaľ o prvostupňové a neprávoplatné rozhodnutie, keďže väčšina dotknutých subjektov sa voči nemu odvolala. Jeden z účastníkov kartelu s úradom spolupracoval a pokuta mu bola znížená. Informovali o tom v utorok predstavitelia PMÚ.

Za kartel medicínskych laboratórií udelil PMÚ pokuty takmer 15 mil. eur (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Ako ďalej na tlačovej konferencii priblížil podpredseda PMÚ Peter Demčák, kartel sa týkal trhu poskytovania laboratórnej diagnostiky na celom území Slovenska. K protisúťažnému konaniu dochádzalo už v období pred pandémiou, ale aj počas pandémie COVID-19. Udelená sankcia podľa neho zodpovedá významnosti tohto prípadu. „My sme išli na hranu toho, čo zákon umožňuje, to znamená maximálnych 10 % z celosvetového obratu a uložili sme aj najprísnejšiu mieru závažnosti 30 %, čo nám umožňujú naše predpisy,“ vyčíslil. Súčasťou sankcií pre väčšinu účastníkov kartelu je aj zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky.

Celý prípad začal podľa Demčáka ešte v roku 2023, kedy Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií (MF) SR upozornil na podozrivé správanie významných medicínskych laboratórií pri uzatváraní zmlúv so zdravotnými poisťovňami. PMÚ následne uskutočnil inšpekciu u najvýznamnejších podnikateľov v oblasti laboratórnej diagnostiky. Získané informácie a dôkazy viedli k začatiu správneho konania. „Správne konanie začalo v máji 2024 a trvalo necelé dva roky. Dĺžka trvania zodpovedá náročnosti tohto prípadu. Rozhodnutie samo o sebe má vyše 370 strán,“ podčiarkol podpredseda PMÚ.

Dohody o cenách a trhu

„Pokiaľ ide o samotné protisúťažné praktiky, ktorých sa dopustili účastníci konania, tak tieto spočívali v dohode o cenách a iných obchodných podmienkach. Taktiež si medzi sebou rozdelili trh a zákazníkov, koordinovali sa vo verejnom obstarávaní a vymieňali si citlivé informácie,“ vymenoval riaditeľ odboru kartelov PMÚ Juraj Sýrny. Upozornil, že v dôsledku týchto protisúťažných postupov došlo k obmedzeniu konkurencie a nezávislému správaniu podnikateľov, čo mohlo mať za následok zaťaženie verejných financií a neefektívne vynakladanie verejných zdrojov. Takýto postup je v rozpore so zákonom.

Dohoda o cenách a iných obchodných podmienkach spočívala podľa Sýrneho v spoločnej stratégii podnikateľov pri rokovaniach so všetkými troma zdravotnými poisťovňami. Týkala sa obchodných podmienok a cien poskytovania služieb laboratórnej diagnostiky, vrátane covid vyšetrení. „Cieľom tejto cenovej dohody a dohody o iných obchodných podmienkach bolo zvýšiť vyjednávaciu pozíciu predmetných podnikateľov voči zdravotným poisťovniam práve za účelom získania čo najvýhodnejších, respektíve najvyšších cien za svoje poskytované služby, taktiež aj získanie čo najvýhodnejších obchodných podmienok,“ vysvetlil.

Časť podnikateľov sa podľa neho na cenovej dohode podieľala od júna 2017 do septembra 2022, ďalší od novembra 2018 do septembra 2022. „Cenová praktika prebiehala ako keby v dvoch obdobiach, a to do momentu vzniku mimoriadnej situácie, čiže pandémie COVID-19, a od začiatku pandémie. Momentom začatia pandémie účastníci konania rozšírili svoju zakázanú spoluprácu práve aj o tie covid vyšetrenia,“ doplnil riaditeľ odboru kartelov PMÚ.

