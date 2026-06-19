Dráma pri bazéne v Grécku: Slovenskí policajti oživovali dovolenkára, nezaváhali ani minútu! Poklona od rezortu

ATÉNY - V gréckom dovolenkovom rezorte sa odohrali dramatické minúty, keď sa pri bazéne skolaboval jeden z hostí. Dvaja slovenskí policajti Adam a Richard okamžite prevzali iniciatívu a pustili sa do oživovania. Desiatky minút bojovali o život neznámeho muža, až kým si ho neprevzali záchranári. Hoci dovolenkár neskôr v nemocnici zomrel, hotel ich ocenil za profesionalitu, odvahu a ľudskosť.
Dovolenka dvoch policajtov z Trnavského kraja sa v Grécku zmenila na dramatický boj o život. Príslušníci Pohotovostnej motorizovanej jednotky Adam Richard, si počas oddychu pri hotelovom bazéne všimli skupinu vystrašených ľudí. Rýchlo pochopili, že jeden z dovolenkárov skolaboval, a bez váhania sa pustili do poskytovania prvej pomoci.
Podľa slov polície dvojica okamžite začala s resuscitáciou a v oživovaní pokračovala desiatky minút, až kým na miesto nedorazili grécki záchranári. Tí si muža prevzali do svojej starostlivosti a previezli ho do nemocnice. Polícia v tejto súvislosti pripomenula, že zdravotná príprava, ktorú policajti absolvujú, má v praxi zásadný význam.
Muž nakoniec zomrel v nemocnici
Napriek maximálnemu úsiliu všetkých zasahujúcich však prišla neskôr smutná správa – dovolenkár svoj boj o život prehral. Informuje o tom portál tnlive.sk. Hoci sa muža nepodarilo zachrániť, hotelový rezort, v ktorom sa incident odohral, poslal slovenským policajtom oficiálne poďakovanie. Vyzdvihol ich rýchlu reakciu, odbornosť aj ľudský prístup v kritickej chvíli.
„Váš pokoj, odhodlanie a ochota pomôcť za mimoriadne ťažkých okolností odrážali najvyššie štandardy profesionality a ľudskosti. Prijmite prosím naše srdečné uznanie za vašu neoceniteľnú pomoc. Vaše správanie je cťou pre vás, vašu profesiu a hodnoty verejnej služby, ktoré reprezentujete,“ píše sa v poďakovaní.