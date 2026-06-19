POPLACH v Argentíne, z laboratória ukradli rádioaktívnu látku! Po jej vypustení hrozí KATASTROFA

BUENOS AIRES – Neďaleko hlavného mesta Argentíny nastal chaos po tom, ako sa zistilo, že z prísne stráženého laboratória niekto ukradol rádioaktívnu látku. Ihneď boli upovedomené všetky záchranné a bezpečnostné zložky. Po látke sa naďalej pátra. Mnoho ľudí je v nebezpečenstve.
Žiadne sci-fi, ale krutá realita. Z laboratória v Rossariu severne od Buenos Aires ukradli veľmi nebezpečné rádioaktívnu látku. Ako informuje o tom web Infobae, ide o cézium-137, ktorého vypustenie môže predstavovať zdravotné riziko. Z laboratória ho niekto odcudzil v uzavretej kapsule.
Ukradnutá kapsula
Bol zavedený špeciálny núdzový protokol. Ku krádež došlo v utorok 16. júna, pričom o tom informoval aj Argentínsky úrad pre jadrový dozor (ARN). Cézium-137 sa používalo na kalibráciu zdravotníckych pomôcok. Látka bola uložená vo valcovitej olovenej kapsule, ktorá blokuje aj slnečné žiarenie. Rio Times informovalo o zmiznutí kapsule s céziom 137 aj v piatok 19. júna.
ARN už aplikovala špeciálny protokol SIER určený pre jadrové núdzové situácie. Okrem toho bola informovaná Federálna agentúra pre núdzové situácie (AFE) a Divízia rádiologických a jadrových rizík Argentínskej federálnej polície. Všetky príslušné orgány zmobilizovali svoje zložky, aby spolupracovali na vypátraní ukradnutej látky a zabezpečení akýchkoľvek potenciálnych hrozieb.
Argentínske média sa aspoň sčasti snažili širokú verejnosť upokojiť. S odvolaním sa na národný jadrový dozorný orgán uviedli, že „hrozba sa stáva vážnou až po otvorení olovenej kapsuly“.
Podľa amerického Centra na pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vystavenie ľudského tela céziu-137 spôsobuje popáleniny, choroby z ožiarenia a zvyšuje riziko rakoviny. V najhorších prípadoch dochádza k smrti. Je to jeden z najnebezpečnejších izotopov, aké sa v súčasnosti používajú v medicíne. Jeho predaj a preprava sú prísne kontrolované, pretože môže byť použitý aj na výrobu tzv. "špinavej bomby" (po výbuchu spôsobuje zamorenie územia rozmetaním rádioaktívnych látok).
Jeden z najzávažnejších incidentov súvisiacich s céziom-137 sa stal v roku 1987 v Goiánii v Brazílii , kde uvoľnenie tohto izotopu po demontáži opusteného zdravotníckeho zariadenia spôsobilo smrť štyroch ľudí. Následne museli ďalších 100 000 miestnych hospitalizovať a testovať na prítomnosť tejto nebezpečnej látky.