Ficov prvý TRIUMF prišiel už pred DVADSIATIMI rokmi: Napínavé chvíle, návrat Mečiara a koniec Dzurindovej éry

BRATISLAVA - V súčasnosti sme svedkami už štvrtej vlády Roberta Fica, ale spomeniete si, kedy šéf Smeru-SD skladal svoju prvú vládu? Niektorí vtedy ešte ani neboli na svete, no po dvoch vládach Mikuláša Dzurindu to bol práve Fico, ktorý započal novú éru a s výnimkou Ivety Radičovej vládol až do roku 2020. Jeho prvá koalícia sa nerodila ľahko a obsahovala Slovenskú národnú stranu s Jánom Slotom a Ľudovú stranu - Hnutie za demokratické Slovensko s expremiérom Vladimírom Mečiarom na čele. Išlo tak o jeho dočasný návrat.
Parlamentné voľby v roku 2006 znamenali jeden z najväčších politických zlomov v novodobej histórii Slovenska. Po ôsmich rokoch vlád Mikuláša Dzurindu sa k moci dostal Robert Fico, ktorý dovtedy pôsobil v opozícii. Výsledok volieb ukončil reformnú éru rokov 1998 až 2006 a otvoril novú kapitolu slovenskej politiky. Voľby sa konali v sobotu 17. júna 2006.
Prišlo prvé výrazné víťazstvo
Zvíťazila strana Smer-SD so ziskom 29,14 percenta hlasov. Druhá s viac ako 10-percentným rozdielom skončila SDKÚ-DS Mikuláša Dzurindu s 18,35 percenta. Do parlamentu sa dostali aj SNS (11,73 percent), SMK (11,68 percenta), ĽS-HZDS Vladimíra Mečiara (8,79 percent) a KDH (8,31 percent). Volebná účasť dosiahla 54,67 percenta.
Fico sa o niekoľko dní už dal do reči s vtedajším predsedom SNS Jánom Slotom a expremiérom Vladimírom Mečiarom z ĽS-HZDS. Išlo o prvé náznaky budúcej koalície.
Nešlo o automatickú koalíciu s SNS a ĽS-HZDS
Prezidentom Slovenskej republiky bol v tom čase Ivan Gašparovič. Ten 20. júna 2006, iba tri dni po voľbách, poveril predsedu víťazného Smeru Roberta Fica zostavením novej vlády.
Fico následne začal rokovania so všetkými parlamentnými stranami, pričom sa hovorilo o viacerých koaličných možnostiach vrátane spolupráce s KDH, SMK či dokonca SDKÚ-DS.
Fico sa však napokon rozhodol pre koalíciu so Slovenskou národnou stranou Jána Slotu a s ĽS-HZDS Vladimíra Mečiara. Táto trojica disponovala v Národnej rade SR pohodlnou väčšinou 85 zo 150 poslancov. Koaličné rokovania sa naplno rozbehli na konci júna a dohoda bola uzavretá v priebehu niekoľkých dní.
Najrýchlejšie zloženie vlády v dejinách Slovenska
Prvá Ficova vláda bola oficiálne vymenovaná 4. júla 2006. Od volebnej noci tak uplynulo len 17 dní, čo patrí medzi najrýchlejšie zostavenia kabinetu v dejinách samostatného Slovenska. Smer-SD získal v novej vláde 11 ministerských postov, SNS tri a ĽS-HZDS dve kreslá.
Vznik koalície vyvolal silné reakcie doma aj v zahraničí. Najmä účasť SNS a Mečiarovho HZDS vzbudila obavy časti diplomatov a investorov, keďže obe strany boli spájané s problematickým obdobím 90. rokov. Fico však deklaroval, že Slovensko zostane pevne ukotvené v Európskej únii a NATO a bude rešpektovať všetky medzinárodné záväzky.
Koniec éry a s jedinou výnimkou takmer súvislé vládnutie až do 2020
Voľby v roku 2006 tak definitívne ukončili dve Dzurindove vlády, ktoré stáli pri zásadných ekonomických reformách, vstupe Slovenska do NATO a Európskej únie. Na ich miesto nastúpila vláda Roberta Fica, ktorá odštartovala éru dominancie Smeru v slovenskej politike na dlhé roky dopredu. S prestávkou v podobe vlády Ivety Radičovej v rokoch 2010 až 2012 išlo o súvislé vládnutie Smeru-SD až do roku 2020, kedy ho na čele volebného výsledku vystriedalo OĽaNO s Igorom Matovičom. Fico sa po tejto vláde v roku 2023 opätovne vrátil do kresla premiéra, ktorým je dodnes.