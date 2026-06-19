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Ficov prvý TRIUMF prišiel už pred DVADSIATIMI rokmi: Napínavé chvíle, návrat Mečiara a koniec Dzurindovej éry

Robert Fico vyhral voľby pred 20 rokmi. Zobraziť galériu (10)
Robert Fico vyhral voľby pred 20 rokmi. (Zdroj: TASR/Martin Baumann, Michal Svítok)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - V súčasnosti sme svedkami už štvrtej vlády Roberta Fica, ale spomeniete si, kedy šéf Smeru-SD skladal svoju prvú vládu? Niektorí vtedy ešte ani neboli na svete, no po dvoch vládach Mikuláša Dzurindu to bol práve Fico, ktorý započal novú éru a s výnimkou Ivety Radičovej vládol až do roku 2020. Jeho prvá koalícia sa nerodila ľahko a obsahovala Slovenskú národnú stranu s Jánom Slotom a Ľudovú stranu - Hnutie za demokratické Slovensko s expremiérom Vladimírom Mečiarom na čele. Išlo tak o jeho dočasný návrat.

Parlamentné voľby v roku 2006 znamenali jeden z najväčších politických zlomov v novodobej histórii Slovenska. Po ôsmich rokoch vlád Mikuláša Dzurindu sa k moci dostal Robert Fico, ktorý dovtedy pôsobil v opozícii. Výsledok volieb ukončil reformnú éru rokov 1998 až 2006 a otvoril novú kapitolu slovenskej politiky. Voľby sa konali v sobotu 17. júna 2006.

Ficov prvý TRIUMF prišiel
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Prišlo prvé výrazné víťazstvo

Zvíťazila strana Smer-SD so ziskom 29,14 percenta hlasov. Druhá s viac ako 10-percentným rozdielom skončila SDKÚ-DS Mikuláša Dzurindu s 18,35 percenta. Do parlamentu sa dostali aj SNS (11,73 percent), SMK (11,68 percenta), ĽS-HZDS Vladimíra Mečiara (8,79 percent) a KDH (8,31 percent). Volebná účasť dosiahla 54,67 percenta.

Fico sa o niekoľko dní už dal do reči s vtedajším predsedom SNS Jánom Slotom a expremiérom Vladimírom Mečiarom z ĽS-HZDS. Išlo o prvé náznaky budúcej koalície.

Ficov prvý TRIUMF prišiel
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Nešlo o automatickú koalíciu s SNS a ĽS-HZDS

Prezidentom Slovenskej republiky bol v tom čase Ivan Gašparovič. Ten 20. júna 2006, iba tri dni po voľbách, poveril predsedu víťazného Smeru Roberta Fica zostavením novej vlády.

Ficov prvý TRIUMF prišiel
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Fico následne začal rokovania so všetkými parlamentnými stranami, pričom sa hovorilo o viacerých koaličných možnostiach vrátane spolupráce s KDH, SMK či dokonca SDKÚ-DS.

Ficov prvý TRIUMF prišiel
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Fico sa však napokon rozhodol pre koalíciu so Slovenskou národnou stranou Jána Slotu a s ĽS-HZDS Vladimíra Mečiara. Táto trojica disponovala v Národnej rade SR pohodlnou väčšinou 85 zo 150 poslancov. Koaličné rokovania sa naplno rozbehli na konci júna a dohoda bola uzavretá v priebehu niekoľkých dní.

Ficov prvý TRIUMF prišiel
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Ficov prvý TRIUMF prišiel
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Najrýchlejšie zloženie vlády v dejinách Slovenska

Prvá Ficova vláda bola oficiálne vymenovaná 4. júla 2006. Od volebnej noci tak uplynulo len 17 dní, čo patrí medzi najrýchlejšie zostavenia kabinetu v dejinách samostatného Slovenska. Smer-SD získal v novej vláde 11 ministerských postov, SNS tri a ĽS-HZDS dve kreslá.

Ficov prvý TRIUMF prišiel
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: TASR/Štefan Puškaš)

Ficov prvý TRIUMF prišiel
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: TASR/Štefan Puškaš)

Vznik koalície vyvolal silné reakcie doma aj v zahraničí. Najmä účasť SNS a Mečiarovho HZDS vzbudila obavy časti diplomatov a investorov, keďže obe strany boli spájané s problematickým obdobím 90. rokov. Fico však deklaroval, že Slovensko zostane pevne ukotvené v Európskej únii a NATO a bude rešpektovať všetky medzinárodné záväzky.

Ficov prvý TRIUMF prišiel
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Koniec éry a s jedinou výnimkou takmer súvislé vládnutie až do 2020

Voľby v roku 2006 tak definitívne ukončili dve Dzurindove vlády, ktoré stáli pri zásadných ekonomických reformách, vstupe Slovenska do NATO a Európskej únie. Na ich miesto nastúpila vláda Roberta Fica, ktorá odštartovala éru dominancie Smeru v slovenskej politike na dlhé roky dopredu. S prestávkou v podobe vlády Ivety Radičovej v rokoch 2010 až 2012 išlo o súvislé vládnutie Smeru-SD až do roku 2020, kedy ho na čele volebného výsledku vystriedalo OĽaNO s Igorom Matovičom. Fico sa po tejto vláde v roku 2023 opätovne vrátil do kresla premiéra, ktorým je dodnes.

Viac o téme: PremiérRobert FicoJán SlotaMikuláš DzurindaSmer-SDSDKÚ-DSSNSVladimír MečiarĽS-HZDSVoľby 2006Prvá vláda
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