Masívny zásah v Európe: Polícia rozbila sieť napojenú na Islamský štát

BRUSEL - Polícia v siedmich európskych krajinách vrátane Česka uskutočnila koordinovanú operáciu proti aktivitám teroristickej organizácie Islamský štát-chorásán (ISKP), čo je vetva hnutia Islamský štát (IS) pôsobiaceho prevažne v Strednej Ázii. Policajti identifikovali ľudí podozrivých z teroristickej činnosti, pochádzajúcich z Čečenska alebo stredoázijských krajín, a pozatýkali niekoľko osôb, uviedla dnes európska policajná agentúra Europol. Na akcii sa podieľal tiež americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).
Siete ISKP pôsobiace v Európe predstavujú podľa Europolu zásadné bezpečnostné riziko. Policajné útvary z Nemecka, Talianska, Španielska, Belgicka, Fínska, Írska a Česka vďaka rýchlej výmene spravodajských informácií dokázali identifikovať možných členov ISKP či ďalších spriaznených sietí, ktorí boli usadení v európskych krajinách. Na operácii sa podieľali špecialisti na kybernetické zločiny, ktorí pomáhali rozkryť financovanie teroristických buniek prostredníctvom kryptomien. Európski experti na hospodársku kriminalitu potom prispeli k analýze finančných tokov umožňujúcich fungovanie sietí priamo v Európe.
Operácia sa konala prvý júnový týždeň
Operácia sa konala prvý júnový týždeň a spolupracujúce bezpečnostné zložky si pri nej vymenili na 100 gigabytov informácií. Identifikácia podozrivých prispela k pokroku viacerých veľmi dôležitých vyšetrovaní, uviedol Europol.