Do Košíc mieria veľké mená: Richard Müller prevezme cenu za otca, ocenia aj známu herečku!

KOŠICE - Už dnes odštartuje v Košiciach 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film. Organizátori lákajú na zvučné mená zo Slovenska aj zo zahraničia. Medzi hosťami nebude chýbať Richard Müller, herečka Anna Šišková či oceňovaný nemecký režisér Fatih Akin.
Košice sa opäť stanú centrom filmového diania. Už dnes odštartuje 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film, ktorý do metropoly východu privedie počas najbližších dní viacero významných osobností zo Slovenska aj zo zahraničia.
Jedným z najočakávanejších hostí je spevák a textár Richard Müller. Ten si počas festivalu prevezme Cenu Milana Lasicu udeľovanú in memoriam jeho otcovi, legendárnemu hercovi Vladovi Müllerovi. Organizátori tým vzdajú hold jednej z najvýraznejších osobností slovenského filmového a divadelného herectva. „Som poctený tým, že budem môcť prevziať cenu pre môjho otca, obzvlášť aj preto, že nesie meno Milana Lasicu, človeka, ktorého som celoživotne obdivoval a s ktorým mám na konte aj jeden spoločný album. Môj otec dával do svojich postáv vždy kus seba samého a platí to aj pre film, ktorý som z jeho bohatej filmografie vybral do festivalového programu - Smrť šitá na mieru,” povedal Richard Müller.
Významného ocenenia sa dočká aj herečka Anna Šišková. Držiteľka Českého leva a dvojnásobná laureátka cien DOSKY si prevezme cenu Hercova misia za mimoriadny prínos hereckému umeniu. Diváci ju poznajú z filmov Musíme si pomáhať, Záhrada či Špina, ale aj z aktuálneho seriálu Sľub.
Silným zahraničným menom tohtoročného festivalu je nemecký režisér Fatih Akin, autor oceňovaných filmov Proti múru či Ostrov Amrum. V Košiciach si prevezme cenu Zlatá kamera za výrazný prínos svetovej kinematografii a zúčastní sa aj stretnutí s divákmi.
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