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Ďalšie škandalózne zistenia: Kontrola na bitúnku v Sabinove odhalila abscesy aj parazity! FOTO len pre silné žalúdky

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(Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa SR)
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SABINOV - Takäto mäso by ste na tanieri určite nechceli. Počas veterinárnej prehliadky jatočných oviec na bitúnku v Sabinove zistili úradní veterinárni lekári RVPS Prešov viaceré patologické nálezy.

Ako uvádza Štátna veterinárna a potravinová správa SR, veterinári odhalili na mäse početné abscesy rôznej veľkosti, zápalové zmeny najmä na pečeni a pľúcach ako aj rôzne parazitárne ochorenia zvierat, z ktorých niektoré by mohli ohroziť aj zdravie človeka.

Ďalšie škandalózne zistenia: Kontrola
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa SR)

"Pri zistení patologických nálezov počas veterinárnej prehliadky na bitúnku sa každý postihnutý orgán alebo časť jatočného tela dôkladne posudzuje. Veterinárny lekár hodnotí charakter zmien, ich rozsah a možné riziko pre zdravie spotrebiteľa. Orgány so zápalovými zmenami, abscesmi alebo parazitárnymi nálezmi sú označené ako nepožívateľné a následne vyradené z potravinového reťazca," vysvetlili. Ak sú však patologické zmeny rozsiahle, postihujú viacero orgánov alebo existuje podozrenie na celkové ochorenie organizmu, veterinárny lekár môže rozhodnúť aj o konfiškácií celého jatočného tela.

Ďalšie škandalózne zistenia: Kontrola
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa SR)

"Práca veterinárnych lekárov na bitúnku však nekončí len kontrolou jatočných tiel. Každý nález predstavuje aj dôležitú spätnú väzbu pre chovateľa, ktorý môže následne prijať opatrenia na zlepšenie zdravotného stavu zvierat a prevenciu ďalšieho šírenia ochorení v chove. Veterinárna kontrola na bitúnku je tak kľúčovým článkom v celom potravinovom reťazci – zabezpečuje, že sa k spotrebiteľom dostávajú len bezpečné potraviny a zároveň prispieva k ochrane zdravia ľudí aj zvierat," doddali. 

Ďalšie škandalózne zistenia: Kontrola
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa SR)

Ďalšie škandalózne zistenia: Kontrola
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa SR)

Viac o téme: BitúnokSabinovMäsoŠtátna veterinárna a potravinová správa SR
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