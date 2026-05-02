Sobota2. máj 2026, meniny má Žigmund, zajtra Galina

Tragédia pri obľúbenej atrakcii na Horehroní: Štvormetrová hojdačka spadla na ľudí, zasahoval vrtuľník!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: FB/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LOM NAD RIMAVICOU - V obci Lom nad Rimavicou v okrese Brezno došlo v piatok (1. 5.) k zlomeniu atrakcie známej ako Najväčšia horehronská hojdačka, pri nešťastí sa zranili tri osoby. Na mieste museli zasahovať aj leteckí záchranári, udalosť prešetruje polícia. Na prípad upozornil portál tvnoviny.

Pri nešťastí v Lome nad Rimavicou došlo podľa polície k zlomeniu drevenej hranolovej konštrukcie hojdačky. „Pri zlomení došlo k pádu tejto hojdačky, na ktorej sa v tom čase nachádzali tri osoby. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.

Udalosť si vyžiadala tri zranené osoby, 71-ročnú ženu a 51-ročného muža záchranári previezli do nemocnice vo Zvolene, ďalšiu ženu museli transportovať leteckí záchranári. „Na mieste nešťastia si prevzali do starostlivosti 48-ročnú ženu, ktorú zasiahol padajúci rám hojdačky. Po ošetrení a podaní liečby bola s poranením krčnej chrbtice a povrchovými odreninami hlavy v stabilizovanom stave letecky prevezená do fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici,“ uviedla hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport-Europe Zuzana Hopjaková. Najväčšia horehronská hojdačka sa nachádza nad obcou Lom nad Rimavicou, atrakcia bola vysoká štyri metre. Lokalita ponúka výhľady na Nízke Tatry, Klenovský i Ľubietovský Vepor a v prípade priaznivého počasia i na Vysoké Tatry.

Viac o téme: NehodaHojdačkaPádZáchranári
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jay-Z a Beyoncé: Najsilnejší pár showbiznisu, kde city idú ruka v ruke s miliardami
Zahraničné celebrity
Jay-Z a Beyoncé: Najsilnejší pár showbiznisu, kde city idú ruka v ruke s miliardami
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
