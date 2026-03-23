Dráma ako zo seriálu! Slávny herec napadol suseda pred vlastnými deťmi: Incident vyšetruje polícia!

TENNESSEE – Scéna ako vystrihnutá z akčného seriálu! Herec Alan Ritchson, známy zo seriálu „Reacher“, sa mal podľa dostupných informácií zapojiť do fyzického konfliktu so susedom – a to priamo pred očami detí!
Portál TMZ priniesol video, ktoré údajne zachytáva samotný incident. Na záberoch je vidieť muža, ktorý vyzerá ako Ritchson, ako sa púšťa do potýčky s iným mužom. V blízkosti sa pritom mali nachádzať aj dve deti na motorkách, ktoré majú byť podľa svedkov hercove.
Podľa údajnej obete, Ronnieho Taylora, sa všetko začalo už v sobotu. Herec mal jazdiť na svojej zelenej motorke Kawasaki po pokojnej a luxusnej štvrti neďaleko Nashvillu. Taylor tvrdí, že Ritchson jazdil neprimeranou rýchlosťou, hlučne vytáčal motor a rušil okolie. Situácia sa mala vyhrotiť po tom, čo si obaja muži vymenili vulgárne gestá. Napätie však vyvrcholilo až nasledujúci deň okolo obeda.
Ritchson sa mal do ulice vrátiť – opäť vo vysokej rýchlosti, tentoraz aj s dvoma deťmi na motorkách. Taylor tvrdí, že ho požiadal, aby s tým prestal. V tom momente sa mala situácia zmeniť na fyzický konflikt. Podľa jeho slov ho herec udrel do tváre, kopol a následne sa ho snažil dokonca zraziť motorkou. Incident mal pokračovať ďalšou potýčkou, počas ktorej ho Ritchson údajne udrel aj do zadnej časti hlavy.
Taylor tvrdí, že ho herec udrel minimálne štyrikrát, keď už ležal na zemi. Následkom majú byť modriny a opuchy. Napriek tomu nevyhľadal lekárske ošetrenie. Po incidente mal Ritchson z miesta odísť. Podľa Taylora však všetko videli aj ďalší susedia. Polícia potvrdila, že prípad momentálne vyšetruje, no zatiaľ nepadli žiadne obvinenia ani zatknutia. Stanovisko herca zatiaľ nie je známe – jeho zástupcovia na otázky médií nereagovali.