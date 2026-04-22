Nový šéf armády: Vláda schválila Lorinca na post náčelníka Generálneho štátu Ozbrojených síl

BRATISLAVA - Novým náčelníkom Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) sa má stať súčasný zástupca náčelníka GŠ generálporučík Miroslav Lorinc. Nomináciu na post schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní.
„Stavili sme na kontinuitu,“ vysvetlil návrh i postup kabinetu podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Upozornil na Lorincove skúsenosti a znalosti. „Ako prvý zástupca náčelníka GŠ bude prirodzeným prechodom k novým víziám,“ vyhlásil.
archívne video
Ocenil zároveň Lorincove odborné kvality v oblasti protivzdušnej obrany. „Myslím si, že jeho expertné skúsenosti výrazne pomôžu tomu, aby SR efektívne dobudovala to najpodstatnejšie, čo dnes krajiny potrebujú na svoju obranu - efektívnu protivzdušnú obranu,“ vysvetlil minister.
Návrh nominácie chce hneď po rokovaní predstaviť prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Končiaci náčelník GŠ generál Daniel Zmeko je na svojej pozícii od roku 2018, už dve štvorročné funkčné obdobia. Podľa zákona o ozbrojených silách sa preto opätovne o mandát uchádzať nemôže. Náčelníka generálneho štábu navrhuje minister obrany, jeho nomináciu schvaľuje vláda a do funkcie ho nakoniec vymenuje prezident.