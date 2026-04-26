Schôdza pokračuje od pondelka, debata má byť ďalej i o voľbe zo zahraničia

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa vrátia do lavíc už v pondelok (27. 4.), hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Čaká ich tretí rokovací týždeň na 49. parlamentnej schôdzi. Na programe majú ešte viacero neprediskutovaných bodov. V pondelok by sa mali poslanci vrátiť k rokovaniu o koaličnom návrhu zmien pri voľbe zo zahraničia. Venovať by sa na tejto schôdzi mali aj vládnej novele zákona o verejnom obstarávaní, o ktorej sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.
V pondelok parlament o prebratých návrhoch hlasovať nebude. Najbližšie hlasovanie čaká poslancov v utorok (28. 4.). V pondelok by sa mala v pléne riešiť novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne koaličného Smeru-SD. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom by sa mohlo voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť hlasovania zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Úprava takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu.
Nas stole sú aj ďalšie návrhy koaličných poslancov
V parlamente sú aj ďalšie návrhy koaličných poslancov. Rozhodovať sa má napríklad o novele zákona o obecnej polícii z dielne SNS. Príslušníkom obecnej polície sa podľa nej bude môcť stať výlučne štátny občan SR. Národniari to odôvodňujú posilnením bezpečnosti obyvateľov a upevnením dôvery v obecné polície. Hlas-SD a Smer-SD zase predložili novelu zákona o meste Košice, ktorá predpokladá zníženie počtu košických mestských častí. Neprerokované sú zatiaľ aj dve vetované legislatívy - zákon o tzv. covidových amnestiách a novela zákona o hazardných hrách.
Viaceré návrhy chce presadiť aj opozícia. PS napríklad prišlo s návrhom, ktorým chce riešiť menštruačnú chudobu. SaS navrhla, aby stáli splnomocnenci vládneho kabinetu museli do parlamentu každoročne predkladať správu o svojej činnosti za vlaňajšok. KDH predložilo úpravu zákona o hazardných hrách, chce ňou posilniť ochranu spotrebiteľov. Hnutie Slovensko by zase chcelo zakázať konzumáciu alkoholu a fajčenie v priestoroch herní a kasín. Poslancov na schôdzi čakajú ešte i viaceré návrhy uznesení, výročné správy či voľba člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.