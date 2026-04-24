Rokovanie o voľbe zo zahraničia sa prerušilo, Danko vykázal Mesterovú

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali ôsmy rokovací deň 49. parlamentnej schôdze. Venujú sa návrhu zmien pri voľbe zo zahraničia. Je v prvom čítaní. Stoja za ním poslanci za koaličný Smer-SD. V pléne novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva predstavuje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).
Aktualizované 10:33 Rokovanie v Národnej rade (NR) SR o návrhu zmien pri voľbe zo zahraničia z dielne koaličného Smeru-SD sa prerušilo. Stalo sa tak počas vystúpenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD). Poslanci za opozičné hnutie PS totiž doniesli do sály hárky s podpismi pod petíciu proti obmedzeniu volieb zo zahraničia, ktorú spustili. Predsedajúci Andrej Danko (SNS) vykázal šéfku klubu PS Zuzanu Mesterovú zo sály. Vyčítal jej, že narúša priebeh rokovania, a že vniesla do sály vizuálne pomôcky.
Gašpar vo svojom vystúpení zdôraznil, že novela má voľbu zo zahraničia zmeniť, nie zrušiť. „Doteraz sme volili prostredníctvom korešpondenčných lístkov poštou, my navrhujeme voľbu, ktorá bude prebiehať na našich zastupiteľstvách,“ podotkol. Zmenu odôvodňoval tým, že voľba poštou sa javí ako nespoľahlivá. Upozornil, že ešte teraz na Slovensko prichádzajú niektoré obálky z parlamentných volieb 2023. Myslí si tiež, že voľba poštou nespĺňa podmienku priamosti a tajnosti volieb. „Neviete s istotou zaručiť, do akej miery korešpondenčný lístok vkladá do obálky a vyjadruje názor tá osoba, ktorá je evidovaná ako volič,“ okomentoval.
Novela upravuje okrem iného voľbu zo zahraničia. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Úprava takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu.
V piatok sa o prediskutovaných návrhoch nebude hlasovať. Najbližšie hlasovanie čaká poslancov v utorok (28. 4.).