Na východe Slovenska vyčíňal MEDVEĎ! Dostal sa na oplotený pozemok, na mieste zanechal spúšť

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj, Getty Images)
TOPOĽA - Medveď hnedý zničil v extraviláne obce Topoľa v okrese Snina 12 úľov. Škodu spôsobil v noci na sobotu 60-ročnému majiteľovi na oplotenom pozemku. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, o prípade už boli informované príslušné orgány aj zásahový tím pre medveďa hnedého.
Medveďa sa podarilo zachytiť aj na kamerovom zázname. „Odporúčame zvýšiť opatrnosť, vyhýbať sa hustým porastom v lese a miestam s možným výskytom potravy, nepohybovať sa v lese osamote,“ uviedla polícia.
Dodala tiež, že v prípade spozorovania medveďa odporúča nepribližovať sa k nemu, nesnažiť sa ho vyplašiť a oznámiť to polícii.