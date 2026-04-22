Slovenská energetika v rukách štátu? Fico chce získať ďalších 17 % akcií: Ódor klame o navážaní migrantov

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) podporuje nadobudnutie ďalších 17 % akcií v spoločnosti Slovenské elektrárne, v ktorej má štát v súčasnosti 34 %. Premiér to uviedol po stredajšom rokovaní vlády.
„Po tom, čo sa naštartuje štvrtý blok v Mochovciach, bude na stole otázka možnosti odkúpiť 17 % akcií Slovenských elektrární. Slovenská republika má dnes 34 %, 66 % má zahraničný partner. Takúto privatizáciu nám odovzdali vlády Mikuláša Dzurindu. Ak bude reálne, a teraz nehovorím o peniazoch, ak nebudú iné prekážky, ja politicky plne podporujem myšlienku získania ďalších 17 % akcií v Slovenských elektrárňach, čo by znamenalo, že Slovenská republika by mohla mať v Slovenských elektrárňach 51 %,“ priblížil.
„Ide o štátne aktíva, na toto by sme nemali hľadieť, pokiaľ ide o možnosť získania finančných prostriedkov. Považujem tento cieľ za legitímny a pokiaľ mu nebudú naozaj brániť nejaké prekážky, ktoré nebudeme vedieť prekonať, tak sa k tomuto cieľu aj bezprostredne hlásim,“ dodal predseda vlády.
Akciová spoločnosť Slovenské elektrárne má dvoch akcionárov. Väčšinovým akcionárom je Slovak Power Holding B.V. (SPH), ktorý vlastní 66 %. V SPH vlastní 100 % základného imania česká energetická skupina Energetický a průmyslový holding. Akvizíciu tohto podielu od talianskej spoločnosti Enel Produzione S.p.A. dokončili v máji 2025. Slovenská republika má v elektrárňach podiel 34 %.
Ódor nikdy nedostal žiadne informácie o navážaní migrantov na hranice
„V súvislosti s dezinformáciami šíriacimi sa v mediálnom priestore, ktoré ako prvý interpretoval bývalý premiér Ľudovít Ódor, a ktoré sa týkajú obsahu údajnej spravodajskej produkcie SIS vo veci zvážania migrantov na spoločnú hranicu s Maďarskom pred voľbami v roku 2023, Slovenská informačná služba uvádza, že tieto informácie nemajú základ v objektívnej realite,“ priblížila hovorkyňa SIS Natália Holubová.
Ódor podľa Fica klame o tom, že dostával informácie o navážaní migrantov na hranice. „Navyše, keby takúto informáciu Ódor mal, tak by ju musela mať aj prezidentka Zuzana Čaputová a viete si predstaviť, čo by sa dialo. Bola by to obrovská téma predvolebnej kampane, lenže nebola,“ poznamenal.
Premiér označil aj vyjadrenia víťaza maďarských volieb Pétera Magyára o navážaní migrantov na Slovensko za klamstvo. Magyár mu podľa vlastných slov neposkytol žiadne vysvetlenie svojich tvrdení. „To je celkom jednoduchá taktika, vylejeme špinu a necháme to tak, veď slovenská opozícia už špinavú robotu dokončí,“ skonštatoval.
Magyár sa podľa Fica chcel svojimi vyjadreniami o migrantoch poďakovať slovenskej opozícii, predovšetkým PS, že otvorili tému Benešových dekrétov. Zopakoval, že pre vládu SR sú tieto dekréty výsledkom povojnového usporiadania po skončení druhej svetovej vojny. „Sú nedotknuteľné. Sú integrálnou súčasťou slovenského právneho poriadku,“ podotkol premiér. Tému Benešových dekrétov považuje za ďalšiu bublinu.
Fico deklaroval, že urobí všetko preto, aby slovensko-maďarské vzťahy a téma postavenia maďarskej národnostnej menšiny neboli témou politickej súťaže. „Niekto si to asi želá, ale ja ako predseda vlády SR to určite nie som,“ tvrdí. Premiér zároveň avizoval, že pokiaľ mu to zdravotný stav dovolí, chce absolvovať z noci z 30. apríla na 1. mája nočnú zmenu. Potvrdil aj oslavy Sviatku práce v Bánovciach nad Bebravou.