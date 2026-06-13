Vodohospodársky podnik vracia úder: Boli to klamstvá, pozemok mohol mať ktokoľvek, kto by dal o euro viac!

BRATISLAVA – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) sa ostro ohradil voči vyjadreniam známeho podnikateľa Zoroslava Kollára, ktorý vo svojom videu hovoril o údajne nevýhodnom a podozrivom odpredaji štátnych pozemkov v bratislavskom Devíne. Vodohospodári tvrdia, že Kollárove slová sú nepravdivé, zavádzajúce a celý proces predaja prebehol transparentne a v súlade so zákonom.
Podľa oficiálneho stanoviska SVP bol pozemok v blízkosti devínskeho parkoviska pre podnik už nepotrebný, keďže mestská časť neumožnila jeho využitie na pôvodné vodohospodárske účely. Podnik argumentuje, že ponuka visela niekoľko mesiacov na realitných portáloch a konečnú cenu určil nezávislý znalecký posudok. Vodohospodári zároveň Kollárovi odkázali, že pozemok nebol stavebný a ak by on sám alebo ktokoľvek iný ponúkol v súťaži čo i len o jedno euro viac, mohol ho bez problémov získať.
Stanovisko SVP v plnom znení (bez redakčných úprav):
„Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP) sa dôrazne ohradzuje voči nepravdivým tvrdeniam Zoroslava Kollára v súvislosti s údajným predajom pozemkov pre vyvolených pod cenu. SVP má a bude mať snahu prenajímať, prípadne predávať všetok nepotrebný majetok, nakoľko je to aj jeho záväzok v rámci konsolidácie finančnej situácie štátneho podniku.
SVP pri predaji nepotrebného pozemku v blízkosti parkoviska pri Devíne postupoval transparentne, cena za meter štvorcový bola stanovená odborným a nezávislým znaleckým posudkom na základe územnoplánovacej informácie, a to je rozdiel aj v prípade ostatnej plochy a stavebného pozemku. Ponuka na odpredaj majetku bola niekoľko mesiacov zverejnená na realitných portáloch, pričom za najdôležitejšie kritérium si SVP stanovilo cenu za odpredaj metra štvorcového. Ak by pán Kollár, alebo ktokoľvek iný, ponúkol za pozemky čo len o jedno euro viac, mohol sa stať ich vlastníkom práve on.
Zároveň je zavádzajúce porovnávať cenu stavebných pozemkov s ornou pôdou alebo trvalými trávnatými pozemkami. Podľa územnoplánovacích informácií nebolo a nie je možné daný pozemok využívať ako stavebný pozemok. Vzhľadom na to, že Mestská časť Bratislava Devín neumožnila svojím rozhodnutím využívať daný pozemok pre účely SVP, stal sa pre vodohospodárov nepoužiteľný. Cieľom súčasného vedenia SVP je zabezpečiť finančnú stabilitu podniku a zmysluplne hospodáriť a využívať každé jedno euro.“