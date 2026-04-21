Neplánované stretnutie Roberta Fica na Úrade vlády: Premiér hovorí o prekvapení!

BRATISLAVA - Ani svetoví štátnici, ani politickí spojenci či protivníci. Premiér Robert Fico tentokrát rečnil na Úrade vlády SR so študentmi.
Predseda vlády sa stretol v pondelok na Úrade vlády SR so študentmi z obchodnej akadémie v Senici. Z jeho slov vyplýva, že nešlo o vopred plánované stretnutie a mladých ľudí svojou náhlou prítomnosťou prekvapil. "Počas prehliadky sa ocitli aj v Ružovom salóniku, kde som ich prekvapil. Bolo to krátke, neplánované stretnutie priamo v priestore, kde sa bežne odohrávajú dôležité politické rozhovory," uviedol Fico.
"Som rád, že práve tu som stretol mladých ľudí, ktorí raz možno zásadnú za rokovací stôl v mene Slovenska," dodal.
Fico sa v poslednom období medzi mladými ľuďmi ukazuje často. Opakovane sa zapája do diskusií so študentmi priamo na školách po celom Slovensku, alebo počas návštev mladých ľudí v štátnych inštitúciách podobných tej pondelkovej na Úrade vlády. Počas nich s nimi debatuje o zahraničnej politike či spoločenskom dianí.