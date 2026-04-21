Vodiči, pripravte sa: TIETO dva tunely čaká jarná údržba

PREŠOV - Tunely Bikoš a Prešov čaká jarná údržba. V tuneli Bikoš sa začne štvrtok (23. 4.) v noci a bude pokračovať do nedele (26. 4.). V tuneli Prešov sa uskutoční jarný servis posledný aprílový týždeň, počas troch nocí (28. 4. - 30. 4.) a prvého májového víkendu (1. 5. - 3. 5.). Informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Práce budú prebiehať počas pracovných dní prevažne v nočných hodinách, aby sa v maximálnej miere vyšlo v ústrety motoristom a minimalizovali sa dopravné obmedzenia počas dňa,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Servis tunelov zvyčajne zahŕňa čistenie tunelového ostenia, vozovky, chodníkov, kanalizácie, osvetlenia a tiež kontroly požiarneho vodovodu a ďalších prvkov. Súčasťou prác sú aj odborné prehliadky, skúšky a servis elektrotechnických zariadení, ako aj čistenie mostov, protihlukových stien či priľahlých úsekov komunikácií.
Ako doplnili z NDS, počas vykonávaných prác bude nevyhnutné tunely uzavrieť. Obchádzková trasa v oboch prípadoch povedie obojsmerne po cestách I/18 a I/68 odklonom cez mesto Prešov. Trasa obchádzky bude riadne vyznačená. Tunely budú uzavreté do nedele večera.