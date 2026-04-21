Utorok21. apríl 2026, meniny má Ervín, zajtra Slavomír

Vodiči, pripravte sa: TIETO dva tunely čaká jarná údržba

Odovzdanie nového úseku rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat I. etapa a tunela Bikoš
Odovzdanie nového úseku rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat I. etapa a tunela Bikoš (Zdroj: TASR/František Iván)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PREŠOV - Tunely Bikoš a Prešov čaká jarná údržba. V tuneli Bikoš sa začne štvrtok (23. 4.) v noci a bude pokračovať do nedele (26. 4.). V tuneli Prešov sa uskutoční jarný servis posledný aprílový týždeň, počas troch nocí (28. 4. - 30. 4.) a prvého májového víkendu (1. 5. - 3. 5.). Informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

„Práce budú prebiehať počas pracovných dní prevažne v nočných hodinách, aby sa v maximálnej miere vyšlo v ústrety motoristom a minimalizovali sa dopravné obmedzenia počas dňa,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Servis tunelov zvyčajne zahŕňa čistenie tunelového ostenia, vozovky, chodníkov, kanalizácie, osvetlenia a tiež kontroly požiarneho vodovodu a ďalších prvkov. Súčasťou prác sú aj odborné prehliadky, skúšky a servis elektrotechnických zariadení, ako aj čistenie mostov, protihlukových stien či priľahlých úsekov komunikácií.

Ako doplnili z NDS, počas vykonávaných prác bude nevyhnutné tunely uzavrieť. Obchádzková trasa v oboch prípadoch povedie obojsmerne po cestách I/18 a I/68 odklonom cez mesto Prešov. Trasa obchádzky bude riadne vyznačená. Tunely budú uzavreté do nedele večera.

Viac o téme: DopravaCestaTunelyPrešovTunel Bikoš
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Zoznam TV

TK poslanca NR SR Jána Ferenčáka: Vyjadrenie k majetkovým pomerom
TK poslanca NR SR Jána Ferenčáka: Vyjadrenie k majetkovým pomerom
Správy
Slovenská filharmónia (SF) hospodárila v roku 2025 so ziskom 331.123 euro
Slovenská filharmónia (SF) hospodárila v roku 2025 so ziskom 331.123 euro
Správy
Slávnostné odovzdávanie ocenení Spravodliví medzi národmi
Slávnostné odovzdávanie ocenení Spravodliví medzi národmi
Správy

Domáce správy

Slovensko trápi extrémne sucho!
Slovensko trápi extrémne sucho! Zasahuje už šesť percent územia
Domáce
Na internete koluje VIDEO
Na internete koluje VIDEO nebezpečnej jazdy: Agresívny vodič vyblikával auto, po predbehnutí ho vybrzdil
Domáce
FOTO Z trhu sťahujú známy
Z trhu sťahujú známy SYR: Zistili v ňom ZAKÁZANÉ liečivo, pre ľudí je nebezpečné!
Domáce
Polícia pátra po vodičovi unikajúcom z miesta nehody za tunelom Branisko – pomôžte objasniť kolíziu na D1
Polícia pátra po vodičovi unikajúcom z miesta nehody za tunelom Branisko – pomôžte objasniť kolíziu na D1
Prešov

Zahraničné

Okolo 47-tisíc zločinov! V
Okolo 47-tisíc zločinov! V Salvádore sa začal hromadný súdny proces s vodcami brutálneho gangu MS-13
Zahraničné
Péter Magyar
Novozvolený Magyar vyzval nominantov Fideszu a prezidenta: Majú dobrovoľne odstúpiť
Zahraničné
Air Force One
Rošády amerického špeciálu na pražskom letisku: Let do Pakistanu a späť! O posádke nie sú žiadne informácie
Zahraničné
Maďarský premiér Péter Magyar.
Magyar šokoval vyhlásením: Ak príde do Maďarska, zatkneme ho! Mal na mysli dôležitého štátnika
Zahraničné

Prominenti

Let's Dance, Jakub Jablonský
Odkaz Jablonského po sobáši v Let's Dance partnerke Dubayovej: Svadbu budeme mať spolu!
Domáci prominenti
Anne Hathaway
Anne Hathaway o diabolskom období: Bola som na dne! Bez tohto chlapa by som...
Zahraniční prominenti
Simona Leskovská bola na
Minúty šťastia zachytené na jedinej fotke: Leskovská si žije rozprávkový sen! S kým trávi čas...
Domáci prominenti
Ilustračné foto
Filmový svet smúti: Náhle zomrel slávny herec... Mal iba 57 rokov
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Oddychujte ako králi: Najkrajšie
Oddychujte ako králi: Najkrajšie historické kúpeľné mestá ponúkajú relax aj noblesu
dromedar.sk
Ilustračné foto
Revolúcia v oblakoch alebo klaustrofobická nočná mora? Poschodové sedadlá v lietadlách rozdelili svet na dva tábory!
Zaujímavosti
Celé stáročia sme žili
Celé stáročia sme žili v omyle: Archeológovia našli Shakespearov dom na mieste, ktoré bolo všetkým na očiach!
Zaujímavosti
Jaskyňa pod hradom Pembroke
Jaskyňa pod hradom Pembroke prehovorila: Dlhé roky ju ignorovali, teraz odhalila SVETOVÝ UNIKÁT!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Rezort financií sa chváli nízkym deficitom, analytici krotia nadšenie: Pozor na odložené účty a rekordný dlh!
Rezort financií sa chváli nízkym deficitom, analytici krotia nadšenie: Pozor na odložené účty a rekordný dlh!
Veľké upratovanie v Kauflande: Známe produkty končia, nahradia ich legendy z Lidla!
Veľké upratovanie v Kauflande: Známe produkty končia, nahradia ich legendy z Lidla!
Dobré správy strieda vytriezvenie: Príde Slovensko o svoj súčasný rating?
Dobré správy strieda vytriezvenie: Príde Slovensko o svoj súčasný rating?
Dlho očakávaná štvorprúdovka je tu: Pozrite sa, ako vyzerá úplne nová diaľnica pri Bratislave! (foto)
Dlho očakávaná štvorprúdovka je tu: Pozrite sa, ako vyzerá úplne nová diaľnica pri Bratislave! (foto)

Šport

Už žiadne pochybnosti, no na dva týždne sú rivali: Černák a Slafkovský si vymenili krásne slová
Už žiadne pochybnosti, no na dva týždne sú rivali: Černák a Slafkovský si vymenili krásne slová
NHL
Po provokácii fanúšikov vo vypätom finále vybuchol: Slovenský tréner sa v Česku kajá
Po provokácii fanúšikov vo vypätom finále vybuchol: Slovenský tréner sa v Česku kajá
Tipsport ELH
Majstrovské ambície slovami i činmi: Poprad láka do svojich radov bývalú hviezdu Slovana
Majstrovské ambície slovami i činmi: Poprad láka do svojich radov bývalú hviezdu Slovana
Tipsport liga
Legenda Barcelony spomína na magické časy, dnes obdivuje Yamala: Predvádza neuveriteľné kúsky
Legenda Barcelony spomína na magické časy, dnes obdivuje Yamala: Predvádza neuveriteľné kúsky
La Liga

Auto-moto

TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
Klasické testy
FOTO: Nový Mercedes Triedy C 2026 - dynamickejší a pokročilejší, než doteraz
FOTO: Nový Mercedes Triedy C 2026 - dynamickejší a pokročilejší, než doteraz
Predstavujeme
Unikátny projekt najluxusnejšieho auta od Rolls Royce. Niečo také ste ešte nevideli
Unikátny projekt najluxusnejšieho auta od Rolls Royce. Niečo také ste ešte nevideli
Predstavujeme
TEST: Fiat Grande Panda La Prima Electric - štýl na každý deň
TEST: Fiat Grande Panda La Prima Electric - štýl na každý deň
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ako napísať motivačný list, ktorý firma dočíta do konca?
Ako napísať motivačný list, ktorý firma dočíta do konca?
CV a motivačný list
5 aplikácií, ktoré vám v roku 2026 zmenia pracovný deň: Odložte multitasking, nastúpila AI
5 aplikácií, ktoré vám v roku 2026 zmenia pracovný deň: Odložte multitasking, nastúpila AI
Motivácia a produktivita
Odchádzame od šéfov, nie od firiem: Prečo je váš nadriadený kľúčom k vašej výpovedi?
Odchádzame od šéfov, nie od firiem: Prečo je váš nadriadený kľúčom k vašej výpovedi?
Vzťahy na pracovisku
Diabol nosí Pradu sa vracia kín! Čo nás (opäť) naučí o kariére a prežití v korporáte?
Diabol nosí Pradu sa vracia kín! Čo nás (opäť) naučí o kariére a prežití v korporáte?
O práci s humorom

Varenie a recepty

Máte doma tvaroh a zopár jabĺk? Vyskúšajte tento šťavnatý vrstvený koláč na plech.
Máte doma tvaroh a zopár jabĺk? Vyskúšajte tento šťavnatý vrstvený koláč na plech.
Marhule, puding a mrvenička: Lepšie kysnutné koláče som ešte nerobila.
Marhule, puding a mrvenička: Lepšie kysnutné koláče som ešte nerobila.
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Halušky
Čo pridať do bublaniny, aby nebola suchá? Skúste tento krém bez varenia!
Čo pridať do bublaniny, aby nebola suchá? Skúste tento krém bez varenia!
Bublaniny

Technológie

Dvaja ochrnutí pacienti začali po implantácii mozgového čipu znovu rýchlo komunikovať. Výsledky štúdie prekvapili aj vedcov
Dvaja ochrnutí pacienti začali po implantácii mozgového čipu znovu rýchlo komunikovať. Výsledky štúdie prekvapili aj vedcov
Technológie
Moskva práve doplnila flotilu stíhačiek o nové Su-35S. Tieto stroje doletia 3 600 kilometrov, no zvrat na Ukrajine priniesť nemusia
Moskva práve doplnila flotilu stíhačiek o nové Su-35S. Tieto stroje doletia 3 600 kilometrov, no zvrat na Ukrajine priniesť nemusia
Armádne technológie
Vedci práve vytvorili umelé neuróny, ktoré komunikujú so živými mozgovými bunkami. Táto technológia otvára dvere k úplne novej AI
Vedci práve vytvorili umelé neuróny, ktoré komunikujú so živými mozgovými bunkami. Táto technológia otvára dvere k úplne novej AI
Umelá inteligencia
Ukrajina ako prvá na svete zostrelila dron Šáhid z mora. Použila dron proti dronu
Ukrajina ako prvá na svete zostrelila dron Šáhid z mora. Použila dron proti dronu
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?

Pre kutilov

Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Zelenina a ovocie
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Stavba
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Záhrada
Petúnie alebo muškáty? Jednoduché porovnanie vám pomôže vybrať tie pravé
Petúnie alebo muškáty? Jednoduché porovnanie vám pomôže vybrať tie pravé
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Charlotte Gott čoskoro oslávi 20 rokov: Nádherná dcéra legendárneho speváka štartuje hudobnú kariéru
Zahraničné celebrity
Charlotte Gott čoskoro oslávi 20 rokov: Nádherná dcéra legendárneho speváka štartuje hudobnú kariéru
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Záhada zmiznutých iPhonov SFZ
Domáce
Záhada zmiznutých iPhonov SFZ pokračuje: Boli poslané do Ruska? Štát preveruje nelegálny vývoz!
Ďalšie zo Zoznamu