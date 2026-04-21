Na internete koluje VIDEO nebezpečnej jazdy: Agresívny vodič vyblikával auto, po predbehnutí ho vybrzdil

HUMENNÉ - Palubná kamera zachytila v pondelok popoludní nebezpečnú jazdu dodávky na východe Slovenska. Vodič agresívne vyblikával auto pred sebou a keď ho predbehol, tak ho vybrzdil. Video z incidentu koluje na sociálnej sieti.
Na ceste medzi Humenným a Sninou sa v pondelok (20. 4.) popoludní odohrala nebezpečná situácia, ktorú zachytila palubná kamera jedného z vodičov. Dodávka najskôr agresívne vyblikávala auto pred sebou, následne ho predbehla a začala prudko vybrzďovať. Potom poriadne dupla na plyn. Celý incident sa mal odohrať po 16. hodine ľahko mohol skončiť nehodou.
Ide o ukážku ďalšej arogantnej jazdy, ktorá sa na slovenských cestách objavuje čoraz častejšie. U vodiča dodávky pravdepodobne zohrali úlohu emócie, no aj tie, hoci častokrát vzniknú, treba počas šoférovania držať pevne pod uzdou, inak sa z volantu dokáže stať zbraň. Video už koluje na sociálnych sieťach a vyvoláva diskusiu o tom, ako podobné správanie riešiť.
Polícia dlhodobo apeluje na všetkých vodičov, aby sa počas jazdy plne venovali šoférovaniu. Neopatrná jazda či nepozornosť patria medzi časté príčiny dopravných nehôd. Polícia preto vyzýva vodičov, aby jazdili obozretne, prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnym podmienkam na cestách a dbali na bezpečnosť svoju aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Vodiči môžu nebezpečnou jazdou spôsobiť nielen majetkové škody, ale aj zranenia osôb či fatálne následky.