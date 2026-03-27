Slovenské cesty si pomýlili s pretekárskou traťou: Prvý uháňal na Lamborghini, druhý na škodovke! Dopadli rovnako

DUNAJSKÁ STREDA - Rušno na cestách. Trnavskí dopravní policajti riešili vodiča luxusného športového auta na hlavnom ťahu medzi mestami Galanta a Šaľa. Dopraváci z Dunajskej Stredy zas zastavili vodiča, ktorý v obci Michal na Ostrove letel 111 km/h.
Policajti trnavského krajského dopravného inšpektorátu zastavili počas dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky mladého vodiča na aute Lamborghini. Ten išiel na ceste, kde je maximálna povolená rýchlosť 90 km/h, rýchlosťou 149 km/h. "Chápeme, že na takéto auto to nie je veľa, ale dopravné predpisy musí dodržiavať každý," uviedla polícia. 37-ročnému vodičovi dali blokovú pokutu, ktorú na mieste aj zaplatil.
V okrese Dunajská Streda policajti zasa namerali 66-ročného vodiča auta Škoda, ktorý v obci Michal na Ostrove prekročil maximálnu povolenú rýchlosť o 61 km/h. Za nebezpečne rýchlu jazdu v obci mu na mieste uložili maximálnu možnú pokutu.
"Žiadne stretnutie, práca alebo schôdzka nie je dôležitejšia ako ľudský život či zdravie. Neprimeranou rýchlosťou jazdy ohrozujete všetkých okolo seba. Najmä v mestách a obciach ňou ohrozujete tých najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky – chodcov, cyklistov či kolobežkárov. Po nehode si to uvedomíte, ale to už bude neskoro. Zničíte život sebe, svojej rodine a rodine toho, komu svojou nezodpovednosťou zoberiete život. Správajte sa na cestách zodpovedne a dodržiavajte dopravné predpisy," upozornili vodičov.