Poslanci v Petržalke podali podnet na ÚVO: Ide o Arénu Draždiak

BRATISLAVA - Dvaja poslanci miestneho zastupiteľstva v bratislavskej Petržalke Pavol Škápik a Adam Sarlós, predseda a podpredseda klubu Team Bratislava a PS, sa v súvislosti s projektom Arény Draždiak obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Žiadajú preveriť postup verejného obstarávania, podľa vlastných slov majú podozrenie z účelového delenia zákazky na miestnom úrade. Miestny úrad i samosprávna spoločnosť Športové zariadenia Petržalky tvrdenia o nezákonnosti či nehospodárnosti odmietajú, kontrole sa však nebránia. Úrad zároveň považuje za nepochopiteľné, že podnet prichádza až po dvoch rokoch od realizácie projektu.
„Z dostupných informácií vyplýva, že jednotlivé časti projektu, najmä technologické celky a chladiace zariadenia, boli obstarávané samostatne ako podlimitné zákazky. Máme dôvodné podozrenie, že ide o jeden funkčný celok, ktorý mal byť posudzovaný ako jeden celok pri určení predpokladanej hodnoty zákazky,“ skonštatoval Škápik.
Poslanci preto žiadajú, aby ÚVO vykonal kontrolu postupu obstarávateľa, posúdil možné porušenia zákona a vyhodnotil správnosť stanovenia hodnoty zákazky vzhľadom na celý rozsah projektu. Argumentujú tým, že viaceré plnenia spolu vecne, časovo aj funkčne súvisia a tvoria jeden technologický celok nevyhnutný pre prevádzku haly. Upozorňujú tiež na opakované obstarávanie od jednej a tej istej spoločnosti, čo podľa nich posilňuje podozrenie, že zákazka bola účelovo rozdelená.
Nesedia základné skutočnosti
Miestny úrad považuje podnet, v ktorom však podľa neho nesedia základné skutočnosti, nakoľko zákazky neriešil on, ale obchodná spoločnosť mestskej časti s vlastným vedením a právnou subjektivitou, za ďalší účelový marketingový ťah pred voľbami. Kontrole sa však nebráni, hoci postup spoločnosti považuje za zákonný a štandardný, čo malo byť aj výsledkom preverovania v minulosti.
„Máme za to, že všetky verejné obstarávania ohľadom výstavby dočasnej Arény Draždiak nielen, že prebehli v súlade so zákonom, ale aj v duchu hospodárnosti a efektívnosti nakladania s verejnými financiami,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Kým podľa nej nebudú výsledky prípadnej kontroly zo strany ÚVO, platia informácie vedenia spoločnosti opakovane tlmočené aj všetkým poslancom.
Aréna Draždiak vznikla ako dočasný projekt
Spoločnosť Športové zariadenia Petržalky v prvom rade zdôrazňuje, že Aréna Draždiak vznikla ako dočasný projekt, ktorý má rýchlo a efektívne sprístupniť dostupnú ľadovú plochu pre stovky detí a širokú verejnosť. O tom, že ide o vydarený projekt, ktorý dlho chýbal, majú podľa jej konateľa Matúša Súlovca hovoriť počty návštevníkov. A to, či už v rámci verejného korčuľovania či krúžkov pre deti, ktoré navštevujú za východných podmienok aj tie, ktoré by si to finančne nemohli dovoliť, ako aj tréningov hokejových klubov, amatérskych zápasov či komerčných prenájmov.
Zároveň pripomenul, že Aréna Draždiak stojí z veľkej časti na súkromnom pozemku, na ktorý síce spolu s mestskou časťou vyrokovali veľmi výhodný nájom, avšak s tým, že v prípade potreby súkromného vlastníka sa uplatní len trojmesačná výpovedná doba. „Práve z tohto dôvodu bola obstaraná a zmontovaná nie ako jeden celok, ale ako samostatné prvky, ktoré ho len dočasne v tejto podobe aktuálne tvoria. Aby sa napríklad mohli kedykoľvek rozmontovať a jednotlivé časti, opakovane, jednotlivo či spoločne, použiť aj na iných projektoch,“ uviedol Súlovec s tým, že to ušetrí stovky tisíc eur.
Dočasný projekt, ktorý považuje za unikátny, sa podľa neho podarilo spolu so samosprávou vybudovať a sprevádzkovať za necelých 1,25 milióna eur a za šesť mesiacov. Hovorí, že koncepčný postup a veľká časť svojpomocných prác zabezpečuje fungovanie, za udržateľných nákladov, aj počas leta. „Ak sa však ÚVO rozhodne na celý proces pozrieť ešte raz, kontrole sa určite nebránime,“ odkázal Súlovec.