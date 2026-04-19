Národný beh Devín - Bratislava s návratom Tótha: Úplná FANTÁZIA! Bežal aj poslanec, NEČAKANÝ problém pred štartom

BRATISLAVA - TIPOS Národný beh Devín – Bratislava priniesol výborné slovenské výkony aj emotívne momenty. Ambasádor podujatia Matej Tóth sa po januárovej zlomenine ruky postavil na štart s úsmevom a dobehol v tempe rýchlejšom, než plánoval. Najlepšími Slovákmi sa stali Žofia Naňová, ktorá finišovala druhá medzi ženami, a Martin Rusina, celkovo štvrtý muž v poradí. Informoval o tom Slovenský atletický zväz. Národný beh neobišiel ani poslanec PS Tomáš Valášek.

Ambasádor podujatia Matej Tóth opäť ukázal veľké športové srdce. Na štart legendárneho „Devína“ sa postavil už tretíkrát, tentoraz po januárovej zlomenine ruky a následnom tréningovom výpadku. Hoci si pred pretekmi trúfal na tempo 4:30 min/km, atmosféra ho tradične strhla a napokon dobehol v čase 50:30 min, čo znamenalo priemerné tempo 4:21 min/km a celkové 371. miesto.

„Úplná fantázia. Pre mňa asi najpríjemnejší ročník, aký si pamätám. Možno aj preto, že som si naozaj nekládol žiadne veľké ciele a chcel som si to najmä užiť. Oplatilo sa,“ povedal v cieli olympijský víťaz z Ria de Janeira 2016, ktorý počas celého dňa nešetril úsmevmi, podaniami rúk ani spoločnými fotografiami.

Najlepšou Slovenkou sa stala Žofia Naňová zo Slávie STU Bratislava, ktorá len o 22 sekúnd zaostala za zopakovaním svojho triumfu z roku 2023. Týždeň po víťazstve na polmaratóne v rámci ČSOB Bratislava Marathon udávala tempo elitnej skupiny až po 9. kilometer, napokon však finišovala druhá za Keňankou Mwedeovou v čase 40:57 min. Tretia Slovenka v poradí, Ivona Miklóšová (Runfinity Athletics), obsadila celkové piate miesto za 43:02 min. „Nezľakla som sa toho, išla som dopredu a Keňanky sa celý čas ťahali za mnou. Na 9. kilometri nastúpila Mwedeová a jej tempo som nedokázala zachytiť,“ hodnotila Naňová, ktorú od rýchlejšieho času brzdil aj protivietor.

Medzi mužmi bol najlepším Slovákom Martin Rusina (Runfinity Athletics), ktorý sa prvýkrát tešil z „národného“ víťazstva na Devíne. Týždeň po druhom mieste na polmaratóne ČSOB Marathon a len deň po triumfe na Behu Galantou dobehol celkovo štvrtý za trojicou Keňanov v čase 36:07 min. „Konečne sa mi podarilo byť najlepším Slovákom. S chalanmi sme sa na začiatku proti vetru striedali, na 6.-7. km sme s Peťom Ďuricom pridali a naháňali sme sa dvaja. Ku koncu som už však cítil nohy,“ priznal Rusina. Ďurica (PD Running Crew) zaostal o 55 sekúnd a rovnaký odstup mal aj pred tretím Slovákom Jakubom Patúcom (Atletika Bratislava).

Národného behu sa zúčastnil okrem iných aj poslanec Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek. Politik sa musel krátky čas pred štartom pasovať s nečakanou situácou. "Ten pocit, keď 20 minút pred štartom zistíte, že sa vám rozlepila topánka," zveril sa na sociálnej sieti. Nakoniec všetko dobre dopadlo a podarilo sa mu dostať úspešne do cieľa. 

Polícia nezaznamenala žiadne narušenia poriadku

Policajti nezaznamenali žiadne narušenia verejného poriadku v súvislosti s Národným behom Devín - Bratislava. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Krajskí policajti v nedeľu v Bratislave dohliadali na bezproblémový priebeh športového podujatia. „Hliadky polície uzatvárali trasu bežeckého podujatia, vykonávali odklon cestnej premávky a dohliadali na verejný poriadok a bezpečnosť všetkých účastníkov podujatia,“ priblížili.

