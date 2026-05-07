Koniec napätia medzi USA a Vatikánom? Rubio po schôdzke s pápežom vyzdvihol spoločné úsilie o mier

VATIKÁN - Rozhovory pápeža Leva XIV. so šéfom diplomacie USA Marcom Rubiom po týždňoch napätia medzi Vatikánom a Bielym domom zdôraznili silné vzťahy medzi oboma stranami. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo zahraničných vecí, informujú o tom agentúry AFP a AP.
Pápež a Rubio hovorili o situácii na Blízkom východe a otázkach vzájomného záujmu v západnej hemisfére, uviedol hovorca ministerstva po štvrtkovej schôdzke. „Stretnutie zdôraznilo silné vzťahy medzi Spojenými štátmi a Svätou stolicou a ich spoločné odhodlanie podporovať mier a ľudskú dôstojnosť,“ píše sa v oznámení. Rubio sa stretol aj so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom. Podľa hovorcu diskutovali o humanitárnych aktivitách a úsilí dosiahnuť trvalý mier na Blízkom východe.
Cieľom Rubiovej návštevy bolo upokojiť napäté bilaterálne vzťahy, ktoré vyvolali ostré slová prezidenta Donalda Trumpa na adresu pápeža. Vzťahy medzi Bielym domom a Vatikánom sa podľa AFP po nástupe prvého amerického pápeža v dejinách Leva XIV. výrazne zhoršili. Trump pápežovi v apríli vyčítal, že si svoju prácu nevykonáva dobre. Označil ho za „slabého v boji proti kriminalite“ a „hrozného v zahraničnej politike“ po tom, čo pápež odsúdil útok USA a Izraela na Irán ako „skutočne neprijateľný“. Už vtedy Trump tvrdil, že Lev XIV. chce Iránu umožniť vlastniť jadrové zbrane.
Morálna povinnosť pápeža
Pápež na to reagoval vyhlásením, že sa „nebojí“ americkej administratívy a má „morálnu povinnosť vyjadrovať sa“ k vojne odmietavo a kriticky. Trump následne tvrdil, že pápež údajne podporuje jadrové vyzbrojenie Iránu, čo Vatikán odmietol. Lev XIV. zdôraznil, že katolícka cirkev dlhodobo odmieta všetky jadrové zbrane.
Rubio je praktizujúcim katolíkom a už pred cestou do Európy sa snažil zmierniť význam sporu. Predstaviteľ jeho rezortu pre AFP povedal, že štvrtkové rozhovory boli „priateľské a konštruktívne“. Americký minister strávil vo Vatikáne dve a pol hodiny a jeho súkromná audiencia u pápeža trvala približne 45 minút. V piatok má Rubio na programe rozhovory s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.