Prezident Pellegrini si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini privíta v utorok v bratislavskom Prezidentskom paláci na oficiálnej návšteve Fra´ Johna Timothy Dunlapa, 81. knieža a veľmajstra Maltézskeho rádu. Prezidentský palác o tom informoval na sociálnej sieti.
Návšteva nadväzuje na pozvanie hlavy štátu, ktoré odznelo počas ich stretnutia v decembri 2025 v talianskom Ríme. „Ide o mimoriadne významnú návštevu veľmajstra, ktorá sa uskutočňuje na Slovensku po takmer 30 rokoch. Väčšina podobných stretnutí sa totiž tradične koná v Ríme, v sídle rádu. O to väčší význam má skutočnosť, že sa tentoraz odohrá priamo v Bratislave (...) Táto návšteva predstavuje silný diplomatický signál a potvrdzuje význam humanitárnej spolupráce Slovenska na medzinárodnej úrovni,“ uviedli z paláca.
Utorkový program
Utorkový program začína účasťou veľmajstra na rannej svätej omši v Dóme svätého Martina. Následne sa presunie do Prezidentského paláca, kde bude pokračovať oficiálna časť návštevy - osobné stretnutie s prezidentom SR, rokovanie delegácií, odovzdávanie vyznamenaní a kladenie vencov k hrobu neznámeho vojaka.
Spoločný program bude pokračovať návštevou Komunitného centra sv. Louisa a Zélie Martinovcov v Topoľčanoch. V rámci sprievodného programu veľmajstra je zároveň naplánovaná aj prehliadka Katedrály svätého Emeráma v Nitre. Program bude mať aj slávnostný rozmer. Okrem tradičných rokovaní a stretnutí delegácií sa uskutoční výnimočná štátna večera v štýle white tie. „White tie predstavuje najvyššiu úroveň formálneho dress code pri štátnych a ceremoniálnych udalostiach,“ ozrejmil Prezidentský palác.
Prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu
Prezident SR Peter Pellegrini prijal v utorok v bratislavskom Prezidentskom paláci Fra´ Johna T. Dunlapa, 81. knieža a veľmajstra Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty. Hlava štátu mu udelila Rad Bieleho dvojkríža I. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov a Slovenskou republikou. Prezident dostal od veľmajstra vyznamenanie Order pro Merito Melitensi.Informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Laureát udelením kríža nezískava status 'maltézskeho rytiera' ani právo nosiť rádový habit. Vyznamenanie sa udeľuje od roku 1920 najmä nečlenom rádu, ktorí výrazne prispeli k humanitárnej pomoci, podpore mieru a rozvoju medzinárodnej spolupráce. Medzi jeho nositeľmi sú napríklad viacerí prezidenti USA, knieža Albert II. Monacký aj ďalšie vplyvné osobnosti verejného života,“ dodal odbor komunikácie. Pellegrini diskutoval s veľmajstrom o aktuálnej medzinárodnej situácii poznačenej viacerými vojnovými konfliktmi. Zhodli sa, že humanitárne organizácie vrátane Zvrchovaného maltézskeho rádu čelia v tejto súvislosti náročným výzvam. Ako zdôraznil prezident, v krízových regiónoch majú dôležitú úlohu pri pomoci civilnému obyvateľstvu v oblasti zdravotnej či sociálnej starostlivosti.
Návšteva potvrdila záujem na ďalšom rozvoji bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Maltézskym rádom. Na Slovensku sa činnosť rádu zameriava najmä na oblasť sociálnej starostlivosti či práce s marginalizovanými komunitami. Maltézska pomoc Slovensko prevádzkuje v súčasnosti regionálne centrá v Bratislave, Nitre, Trenčíne a v Topoľčanoch. Práve v Topoľčanoch navštívi prezident s veľmajstrom Komunitné centrum sv. Louisa a Zélie Martinovcov, ktoré bolo otvorené v marci 2023 pre rómske matky a ich deti.
Ide o druhú oficiálnu návštevu
Ide o druhú oficiálnu návštevu veľmajstra na území samostatného Slovenska. Prvá sa uskutočnila v roku 1997, keď vtedajšieho veľmajstra Fra´ Andrewa Bertieho prijal prezident Michal Kováč. Maltézsky rád je jedným z najstarších rádov, ktorého vznik siaha až do 11. storočia. Ako subjekt medzinárodného práva v súčasnosti udržiava diplomatické vzťahy s viac ako stovkou štátov a Európskou úniou. Jeho členovia sú aktívni v desiatkach krajinách sveta, kde sa starajú o núdznych prostredníctvom zdravotníckej, sociálnej a humanitárnej práce.