Nočný požiar v Novákoch vyšetruje polícia: Začala trestné stíhanie

NOVÁKY - Požiar plastových paliet pri výrobnej hale v Novákoch v noci na pondelok vyšetruje polícia. Prievidzský policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia, predbežnú škodu vyčíslili na viac ako 650.000 eur. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Políciu k rozsiahlemu požiaru do jednej z firiem v Novákoch privolali krátko po polnoci. „Na mieste zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), prítomný bol aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Našťastie, nedošlo k zraneniu osôb,“ uviedla Klenková. Priblížila, že polícia v súčasnosti zabezpečuje procesné úkony zamerané na náležité objasnenie skutku, presná príčina a okolnosti vzniku požiaru sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Požiar plastových paliet pri výrobnej hale v Novákoch hasičom nahlásili o 0.44 h. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Prievidzi, Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou a Trenčíne spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Lehota pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany a Zemianske Kostoľany.