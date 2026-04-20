Otázky okolo Ferenčáka sa množia: Zvláštne stavebné zmluvy, dokument si vraj ako primátor podpísal sám sebe

KEŽMAROK - Okolo bývalého poslanca Hlasu-SD a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka (nezaradený) sa už točí aj prokuratúra. Tú začali zaujímať zmluvy na stavby, ktoré sa v Kežmarku postavili a jeden z dokumentov si mal dokonca podpísať sám. Poslanec sa odobral z klubu vládneho Hlasu po zverejnení jeho videa z garáže a aktuálne má mimoriadne nepriaznivý vzťah s ministrom vnútra a šéfom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom.
Vyplýva to zo záverov, ktoré v článku prezentoval portál Aktuality.sk. Portál dokonca oslovil aj mestského právnika Lukáša Antoniho, podľa ktorého toto nie je porušením zákona.
Množia sa totiž podozrenia z výstavieb jeho rodinných usadlostí. Zákonnosť týchto nehnuteľností už preveruje kežmarská prokuratúra. Ferenčák sa medzitým bráni, že niektoré pozemky vraj len zdedil.
Portál poukazuje na stanoviská spoluvlastníkov susedných pozemkov. Niektorí sa nechali počuť, že ide o "čierne stavby". Napriek tomu však chceli zostať v anonymite, hoci redakcia ich identitu pozná.
Dokument si Ferenčák podpísal sám sebe, mestský právnik v tom problém nevidí
Redakcia však pracuje s jedným z dokumentov stavebného úradu, kde sa malo ukázať, že si ho podpísal sám sebe - ako vedúca osobnosť stavebného úradu stavebníkovi.
Ferenčák, ako stavebník, požiadal stavebný úrad v Kežmarku o zmeny vo vydanom stavebnom povolení z roku 2008. Išlo mu o posun termínu dokončenia stavieb na koniec roka 2021. Vlastnoručný podpis má byť z júna 2020.
Samotný Antoni dosvedčil, že oznámenie o začatí konanie si Ferenčák skutočne podpísal v "dvojitej úlohe". Bráni sa však tým, že samotné rozhodnutie o veci ako takej už podpísala poverená osoba a nejde vraj o porušenie zákona.
Problém vidí nezávislý advokát
Iný názor má už ale riadiaci advokát z kancelárie L/R/P Lukáš Bielovič. "Podľa nášho právneho názoru primátor mesta nie je oprávnený sám si podpísať oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením, v ktorom vystupuje ako stavebník. Primátor by v danej veci zastával súčasne postavenie štatutárneho orgánu stavebného úradu aj priameho účastníka konania – stavebníka – čo predstavuje klasický a fakticky neodstrániteľný stret záujmov," konštatuje Lukáš Bielovič. "Bez preukázania trestnoprávneho konania zo strany primátora, by konanie primátora mohlo byť kvalifikované ako správny delikt a/alebo porušenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov s konkrétnymi sankčnými dôsledkami voči jeho osobe," dodal Bielovič.
"V správnom poriadku sa inštitút vylúčenia vzťahuje na zamestnanca správneho orgánu, prípadne člena komisie, ktorá uskutočňuje konanie. Primátor mesta nie je zamestnancom správneho orgánu. Inštitút vylúčenia sa na neho nevzťahuje a z konania ho nemožno vylúčiť," uvádza naďalej svoj pohľad vedúci právneho oddelenia Mestského úradu v Kežmarku Antoni.
Dom v státisícovej hodnote
V kontexte tohto diania ide o vlastníctvo rodinného domu, ktorého hodnota sa podľa mimoparlamentných Demokratov pohybuje na hranici 450-tisíc eur. Ferenčák tvrdí, že ho zdedil po rodičoch. "Ja som ho nekúpil, darovali mi ho. Rodičom som preto sľúbil, že sa o nich postarám. Už na mňa bolo podaných niekoľko trestných oznámení a všetko bolo preukázané bez akéhokoľvek problému," uviedol Ferenčák, ktorý dom zrekonštruoval a pristaval k nemu ešte ďalší dom. Koaludácia prebehla v januári 2021.