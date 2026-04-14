Šutaj Eštok a Ferenčák na seba NARAZILI v parlamente: Primátor Kežmarku rozbil priebeh schôdze, Gašpar ostal v šoku!

BRATISLAVA - V parlamente sa opäť po dlhej dobe konečne koná schôdza, počas ktorej to okamžite začalo vrieť už po pár desiatkach minút. Dôvody na napätie a hádky boli rôzne, okrem klasických koalično-opozičných až po bublajúci konflikt Jána Ferenčáka (nezaradený) s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). Primátor Kežmarku prišiel pred rečnícky pult a pred všetkými opakovane ministra vyzval na odstúpenie.
Ferenčák má na Matúša Šutaja Eštoka ťažké srdce už niekoľko týždňov po tom, ako sa na povrch dostalo jeho neslávne známe video z garáže, kde "šušťali bankovky" o údajnej hodnote až 45-tisíc eur. Poslanec Ferenčák tvrdí, že išlo o pôžičku, no vzápätí prišiel výsluch v Banskej Bystrici, kde bol primátor Kežmarku niekoľko hodín.
Ferenčák už nemôže ministra vystáť hlavne po snahe o výsluch jeho mamy
V tom čase sa podľa jeho domovej kamery k jeho domu priblížila štvorica policajtov a dožadovali sa výsluchu jeho chorej mamy v pokročilom veku. Tento moment akoby nadefinoval novú rovinu konfliktu medzi bývalým poslancom Hlasu Ferenčákom a šéfom tejto strany. Ferenčák to už nevydržal a opakovanú výzvu z minulých dní mu v "priamom prenose" a do očí zopakoval aj za rečníckym pultom. Samotný výstup však zatrhol predsedajúci schôdze Tibor Gašpar, ktorý ostal len v nemom úžase.
Policajti zasahovali u chorej 80-ročnej mamy Jána Ferenčáka!
Schôdza sa do tohto momentu primárne venovala novej legislatívnej iniciatíve ministra Šutaja Eštoka o zvýšenie pokút, ktoré má opozícia v zuboch. Ferenčák však zmenil tému tak, že muselo prísť až k rokovaniu poslaneckého grémia, čím úplne rozbil dovtedajší priebeh schôdze. "Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, chcem vás vyzvať, aby ste odstúpili zo svojej funkcie, pretože zneužívate svoje právomoci verejného činiteľa," prišiel mrzutý Ferenčák pred pult, kde sa po týždňoch títo dvaja stretli zoči-voči.
Ferenčák ostal pred pultom a s vypnutým mikrofónom kričal na Šutaja Eštoka
Ferenčák však dlho nerečnil. Zakrátko mu totiž vypol mikrofón predsedajúci schôdze Tibor Gašpar zo Smeru, ktorý sa niekoľko sekúnd len nemo prizeral na scénu pred sebou. Ferenčák chcel hovoriť o roku 2025, kedy boli aj na inšpekcii voči nemu vraj vedené konania, no už nedohovoril. "Pán poslanec ... ," prerušil Ferenčáka Gašpar, pričom Ferenčák v pozadí opakovane popisoval scénu spred jeho domu v Kežmarku, kde sa polícia snažila vykonať výsluch jeho chorej matky. Primátor Kežmarku sa pýtal Šutaja Eštoka aj na to, prečo prišli policajti za jeho matkou z úplne iného kraja, keďže tí, podľa doterajších políciou doložených vyjadrení, nepochádzali ani z Kežmarku a ani z Prešovského kraja.
Ferenčák tak ostal len pred pultom s vypnutým mikrofónom, kde so zvýšeným hlasom "nakladal" ministrovi za posledné udalosti. Následne sa po sériách výčitiek rozhodol povedať "hanba" a spred pultu odišiel, pričom minister mu spätne venoval len prekvapivú grimasu. "Pán poslanec ... čo teraz? Rozmýšľam, či vôbec pripustím faktické poznámky, pretože toto vôbec nebolo vystúpenie k veci a nie je na čo reagovať, takže ukončujem vystúpenie v rozprave," oznámil stále kričiacemu Ferenčákovi Gašpar. Primátor totiž aj v čase, keď už nestál za pultom adresoval ministrovi ostré poznámky.
"Toto vystúpenie nebolo k veci, a preto som zobral pánovi poslancovi slovo ihneď. Takže nie je na čo reagovať. Dajte na môj postup nejakú sťažnosť a nech to vyhodnotí grémium," reagoval na odpor opozície Gašpar.
Gašpar musel zvolať grémium na podnet opozície
Za Ferenčákovu snahu o výzvu na odstúpenie ministra sa ihneď postavili poslanecké kluby PS cez Zuzanu Števulovú, SaS cez Ondreja Dostála a tým pádom bolo na pár minút prerušené rokovanie schôdze. Vladimíra Marcinková z SaS následne dodala, že ona ako opozičná poslankyňa má aj iné dôvody, pre ktoré by mal Šutaj Eštok odstúpiť, nie len prípad Ferenčáka.
Gašpar tak už nemal na výber a so skupinkou poslancov zvolal grémium, pričom opozičníci protestovali voči tomu, že by bolo Ferenčákovo vystúpenie "od veci". Tibor Gašpar navyše podľa ich výkladu rokovacieho poriadku nemal právo len tak odobrať slovo Ferenčákovi. O desať minút sa po rokovaní grémia opäť ohlásil Gašpar. "Takže budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady. Po rokovaní grémia bolo dohodnuté, že obidvaja dotknutí poslanci vystúpia s faktickou poznámkou. Chcem ich požiadať, aby to bolo k predmetu prerokovávanej veci a predrečníka," usmial sa Gašpar a naoko celú kauzu ukončil.
Jej pokračovanie však bude zrejme už o niekoľko desiatok minút, kedy schôdza opäť pokročí. Nateraz sa totiž ani len z náznaku nezdá, že by bol konflikt ministra s primátorom Kežmarku čo i len hmlisto zažehnaný.