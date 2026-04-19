V našej oblasti už odštartovali BÚRKY: Najhoršie to má byť v TEJTO krajine, hrozia multicely! TOTO hrozí u nás

BRATISLAVA - Nad strednú Európu postupuje studený front, ktorý ukončil stabilné počasie pod vplyvom tlakovej výše. Najvýraznejšie búrky zasiahnu Taliansko, kde hrozia aj multicely. Na Slovensko dorazia prvé búrky po 15. hodine na Záhorí a severozápade, večer sa zrážky rozšíria na celé územie s úhrnmi 5 až 10 milimetrov.
Už od skorého rána sa v našej oblasti objavujú búrky, ktoré prinášajú prvú vlnu nepriaznivého počasia. Búrlivo je v susednom Česku, kde sa tvoria intenzívne búrkové jadrá. Stabilné počasie pod vplyvom tlakovej výše sa končí a nad strednú Európu postupuje studený front spojený s plytkou tlakovou nížou, píše portál o počasí iMeteo.sk.
Do regiónu začína prúdiť vlhký a labilný vzduch zo severozápadu. V kombinácii s popoludňajším prehrievaním povrchu vznikajú ideálne podmienky na tvorbu kopovitej oblačnosti a búrok. Podľa meteorologických modelov a analýz PRETEMP sa počas dňa očakáva aj prechod krátkovlnnej brázdy nízkeho tlaku, ktorá postupuje od Francúzska smerom nad Alpy a ďalej do vnútrozemia.
Najvýraznejšie búrky zasiahnu Taliansko, hrozia aj multicely
ESTOFEX vydal výstrahu 1. stupňa najmä pre oblasť Emilia-Romagna a priľahlé podhorie. Očakáva sa tam krupobitie s priemerom krúp nad 2 cm a silné nárazy vetra. V severnom Taliansku — v Lombardii, Piemonte či Benátsku — sa už dopoludnia môžu objaviť predfrontálne búrky, ktoré sa popoludní môžu spojiť do organizovanejších systémov typu multicela.
Búrlivé počasie sa v Taliansku udrží až do neskorého večera. Následne sa zrážky presunú nad Toskánsko, Umbriu a Marche, kde však budú búrky slabnúť v dôsledku úbytku instability.
Menej výrazné búrky majú doraziť aj na Slovensko, nebezpečný bude vietor
v Rakúsku už začína dochádzať k výraznejšej búrkovej aktivite. Očakáva sa vznik prehánok až búrok sprevádzaných intenzívnejším dažďom a najmä silnejúcim vetrom. Postupne sa má vytvoriť zrážková línia tiahnuca sa od Viedne až po Graz, ktorá bude smerovať k juhovýchodu, k maďarským hraniciam. Na jej čele sa vyskytnú nárazové vetry, ktoré zasiahnu aj západné Slovensko. Prvé zrážky by mali doraziť po 15:00 h, najskôr na krajinný západ, a následne sa rozšíria cez Podunajskú nížinu. Pôjde prevažne o dážď, ojedinele aj o búrky, no bez extrémnych sprievodných javov – najvýraznejšia bude blesková aktivita.
Najväčšie riziko však predstavuje vietor spojený s príchodom studeného frontu. Už pred samotnými zrážkami môže v juhozápadných okresoch Slovenska zosilnieť na hodnoty presahujúce 15 metrov za sekundu, čo je sila schopná lámať konáre či menšie stromy. Maximálne nárazy sa môžu pohybovať medzi 20 až 25 metrami za sekundu, čo môže lokálne spôsobovať problémy. Obyvatelia západného Slovenska by preto mali počítať s nepriaznivým počasím, zvýšenou veternosťou a obmedziť pohyb v oblastiach, kde by silný vietor mohol predstavovať riziko.
Večer a v noci na pondelok bude front postupovať ďalej cez celé Slovensko. Zrážky sa budú rozširovať, no riziko búrok bude s pribúdajúcimi hodinami rýchlo klesať. Front zároveň prinesie aj vytúžené zrážky — na väčšine územia by malo spadnúť približne 5 až 10 milimetrov.