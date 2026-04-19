Nedeľa19. apríl 2026, meniny má Jela, zajtra Marcel

V našej oblasti už odštartovali BÚRKY: Najhoršie to má byť v TEJTO krajine, hrozia multicely! TOTO hrozí u nás

Ilustračné foto AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Dano Veselský)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Nad strednú Európu postupuje studený front, ktorý ukončil stabilné počasie pod vplyvom tlakovej výše. Najvýraznejšie búrky zasiahnu Taliansko, kde hrozia aj multicely. Na Slovensko dorazia prvé búrky po 15. hodine na Záhorí a severozápade, večer sa zrážky rozšíria na celé územie s úhrnmi 5 až 10 milimetrov.

Už od skorého rána sa v našej oblasti objavujú búrky, ktoré prinášajú prvú vlnu nepriaznivého počasia. Búrlivo je v susednom Česku, kde sa tvoria intenzívne búrkové jadrá. Stabilné počasie pod vplyvom tlakovej výše sa končí a nad strednú Európu postupuje studený front spojený s plytkou tlakovou nížou, píše portál o počasí iMeteo.sk.

Do regiónu začína prúdiť vlhký a labilný vzduch zo severozápadu. V kombinácii s popoludňajším prehrievaním povrchu vznikajú ideálne podmienky na tvorbu kopovitej oblačnosti a búrok. Podľa meteorologických modelov a analýz PRETEMP sa počas dňa očakáva aj prechod krátkovlnnej brázdy nízkeho tlaku, ktorá postupuje od Francúzska smerom nad Alpy a ďalej do vnútrozemia.

Najvýraznejšie búrky zasiahnu Taliansko, hrozia aj multicely

ESTOFEX vydal výstrahu 1. stupňa najmä pre oblasť Emilia-Romagna a priľahlé podhorie. Očakáva sa tam krupobitie s priemerom krúp nad 2 cm a silné nárazy vetra. V severnom Taliansku — v Lombardii, Piemonte či Benátsku — sa už dopoludnia môžu objaviť predfrontálne búrky, ktoré sa popoludní môžu spojiť do organizovanejších systémov typu multicela.

Búrlivé počasie sa v Taliansku udrží až do neskorého večera. Následne sa zrážky presunú nad Toskánsko, Umbriu a Marche, kde však budú búrky slabnúť v dôsledku úbytku instability.

Menej výrazné búrky majú doraziť aj na Slovensko, nebezpečný bude vietor

v Rakúsku už začína dochádzať k výraznejšej búrkovej aktivite. Očakáva sa vznik prehánok až búrok sprevádzaných intenzívnejším dažďom a najmä silnejúcim vetrom. Postupne sa má vytvoriť zrážková línia tiahnuca sa od Viedne až po Graz, ktorá bude smerovať k juhovýchodu, k maďarským hraniciam. Na jej čele sa vyskytnú nárazové vetry, ktoré zasiahnu aj západné Slovensko. Prvé zrážky by mali doraziť po 15:00 h, najskôr na krajinný západ, a následne sa rozšíria cez Podunajskú nížinu. Pôjde prevažne o dážď, ojedinele aj o búrky, no bez extrémnych sprievodných javov – najvýraznejšia bude blesková aktivita.

Radar o 14:10 h
Zobraziť galériu (2)
Radar o 14:10 h  (Zdroj: SHMÚ)

Najväčšie riziko však predstavuje vietor spojený s príchodom studeného frontu. Už pred samotnými zrážkami môže v juhozápadných okresoch Slovenska zosilnieť na hodnoty presahujúce 15 metrov za sekundu, čo je sila schopná lámať konáre či menšie stromy. Maximálne nárazy sa môžu pohybovať medzi 20 až 25 metrami za sekundu, čo môže lokálne spôsobovať problémy. Obyvatelia západného Slovenska by preto mali počítať s nepriaznivým počasím, zvýšenou veternosťou a obmedziť pohyb v oblastiach, kde by silný vietor mohol predstavovať riziko.

Večer a v noci na pondelok bude front postupovať ďalej cez celé Slovensko. Zrážky sa budú rozširovať, no riziko búrok bude s pribúdajúcimi hodinami rýchlo klesať. Front zároveň prinesie aj vytúžené zrážky — na väčšine územia by malo spadnúť približne 5 až 10 milimetrov.

Viac o téme: BúrkyTalianskoEurópa
Nahlásiť chybu

Pozor v Tatrách! Horskí
Pozor v Tatrách! Horskí záchranári varujú pred lavínami: Sneh sa kvôli teplu mení na mokrú kašu
Domáce
Ďalší OBRAT v počasí:
Ďalší OBRAT v počasí: Teploty vyletia vysoko, v TENTO večer príde studená sprcha! Búrky, dážď a mráz
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

3.ročník Goralskej svätej omše a spoločného stretnutia Goralov
3.ročník Goralskej svätej omše a spoločného stretnutia Goralov
Správy
Eliška zo šou Mama, ožeň ma svojimi reakciami mnohých prekvapila
Eliška zo šou Mama, ožeň ma svojimi reakciami mnohých prekvapila
Prominenti
V šou Mama, ožeň ma panovala počas vyraďovania dusná atmosféra
V šou Mama, ožeň ma panovala počas vyraďovania dusná atmosféra
Prominenti

Domáce správy

Matúš Šutaj Eštok
Tvrdý postoj Šutaja Eštoka: Dekréty sú historická vec, štát do vlastníctva ľudí kvôli nim zasahovať nebude
Domáce
Michal Šimečka
Šimečka odhalil kľúčové témy PS do volieb: Chce riešiť bývanie aj drahé energie a nevylúčil spájanie
Domáce
Polícia obvinila troch ľudí
Polícia obvinila troch ľudí z útoku na verejného činiteľa pri zásahu v Ostrovanoch
Domáce
Bezplatné právne poradenstvo v Žiari nad Hronom: Advokáti pomôžu už túto stredu na úrade
Bezplatné právne poradenstvo v Žiari nad Hronom: Advokáti pomôžu už túto stredu na úrade
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO ŠIALENSTVO v Tatrách: Obľúbená
ŠIALENSTVO v Tatrách: Obľúbená dolina praskala vo švíkoch, šokujúce VIDEO nekonečného radu ľudí!
Zahraničné
Prelom po voľbách v
Prelom po voľbách v Maďarsku: Péter Magyar otvára rokovania o eurofondoch s Európskou komisiou
Zahraničné
Vojna v Iráne zasiahla
Vojna v Iráne zasiahla európsky cestovný ruch: Turisti z Ázie hromadne rušia lety aj letné dovolenky
Zahraničné
ŠKANDÁL po terore v
ŠKANDÁL po terore v metropole! Keď začala streľba, policajti UŠLI: VIDEO šokovalo verejnosť, REAKCIA ministra
Zahraničné

Prominenti

Alexandra Orviská z mladosti
Slovenská moderátorka na FOTO z detstva: Takto vyzerala ako malé dievča!
Domáci prominenti
Christina Applegate
Christina Applegate pripútaná na lôžko: Ťažká choroba jej berie aj posledné sily! Snaží sa o jediné...
Zahraniční prominenti
Habera vo Vysokých Tatrách:
Habera vo Vysokých Tatrách: Návrat o 33 rokov späť k Fontáne pre Zuzanu. To, čo tam videl, ho zaskočilo!
Domáci prominenti
Jan Potměšil
13. komnata Jana Potměšila (†60): Mlčal o tom, kto ho pripútal na vozík! Tajomstvo si vzal do hrobu
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pomaranče sú oproti nemu
Pomaranče sú oproti nemu SLABÝ ODVAR! Odborníci radia jesť TOTO ovocie aj so šupkou, výsledky vás prekvapia
Zaujímavosti
Kardiológ BIJE na poplach:
Kardiológ BIJE na poplach: Ak po 18-stej robíte tieto DVE veci, vaše srdce v noci TRPÍ namiesto regenerácie!
Zaujímavosti
Varenie homárov zaživa je
Varenie homárov zaživa je podľa vedcov ČISTÉ MUČENIE: Reagujú na bolesť rovnako ako ľudia, dokázal to UNIKÁTNY test!
Zaujímavosti
Vášeň na jednu noc
Vášeň na jednu noc končí pre ženy často sklamaním: Vedci odhalili, PREČO muži ráno výčitky NEMAJÚ!
Zaujímavosti

Dobré správy

Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
plnielanu.sk

Ekonomika

Bitcoin za 250-tisíc dolárov? Známy miliardár opäť šokuje predpoveďou!
Bitcoin za 250-tisíc dolárov? Známy miliardár opäť šokuje predpoveďou!
Nová éra luxusu? Rolls-Royce predstavil elektromobil, na ktorý vám nebudú stačiť ani milióny na účte! (foto)
Nová éra luxusu? Rolls-Royce predstavil elektromobil, na ktorý vám nebudú stačiť ani milióny na účte! (foto)
Lidl otvorí svoju prvú krčmu: Vstup do reťazca do gastrobiznisu má kuriózny dôvod!
Lidl otvorí svoju prvú krčmu: Vstup do reťazca do gastrobiznisu má kuriózny dôvod!
Viete odkiaľ je Mercedes či Bugatti? Tento naoko jednoduchý test zvládne bez chyby málokto. Ukážte sa! (kvíz)
Viete odkiaľ je Mercedes či Bugatti? Tento naoko jednoduchý test zvládne bez chyby málokto. Ukážte sa! (kvíz)

Šport

Verstappen sa tam pripravuje na veľkú premiéru: Vytrvalostné preteky ukončila tragická smrť
Verstappen sa tam pripravuje na veľkú premiéru: Vytrvalostné preteky ukončila tragická smrť
Motorizmus
VIDEO Rusnák prispel k výhre gólom a dvomi asistenciami: Som šťastný
VIDEO Rusnák prispel k výhre gólom a dvomi asistenciami: Som šťastný
Ostatné
Minnesota vysoko zvíťazila v úvode play-off: Pensylvánske derby v znamení napínavej bitky
Minnesota vysoko zvíťazila v úvode play-off: Pensylvánske derby v znamení napínavej bitky
Zostrihy NHL
VIDEO V akcii viacerí Slováci: Pekarčík s krásnym gólom ala Marián Hossa, Kmec vymietol pavučinu
VIDEO V akcii viacerí Slováci: Pekarčík s krásnym gólom ala Marián Hossa, Kmec vymietol pavučinu
Zámorské súťaže

Auto-moto

NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
Doprava
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
Novinky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
Klasické testy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Doprava

Kariéra a motivácia

Kradne vám mobil energiu? Rozdiel medzi skutočným oddychom v práci a „digitálnym hlukom“
Kradne vám mobil energiu? Rozdiel medzi skutočným oddychom v práci a „digitálnym hlukom"
Pracovné prostredie
Nechcem byť šéfom, chcem mať pokoj: Fenomén „tichej ambície“
Nechcem byť šéfom, chcem mať pokoj: Fenomén „tichej ambície"
Kariérny rast
Slová, ktoré vám ničia kariéru: 7 fráz, ktorými podkopávate vlastnú autoritu
Slová, ktoré vám ničia kariéru: 7 fráz, ktorými podkopávate vlastnú autoritu
Motivácia
Kolega nie je vždy najlepší priateľ: 6 vecí, ktoré by ste si v práci mali nechať pre seba
Kolega nie je vždy najlepší priateľ: 6 vecí, ktoré by ste si v práci mali nechať pre seba
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Menej riadu, maximum chuti: Fantastické kuracie rolky so zemiakmi z jedného plechu.
Menej riadu, maximum chuti: Fantastické kuracie rolky so zemiakmi z jedného plechu.
Malo by sa mäso na vývar vkladať do studenej alebo horúcej vody? Toto je jasná odpoveď.
Malo by sa mäso na vývar vkladať do studenej alebo horúcej vody? Toto je jasná odpoveď.
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
Palacinky, lievance a waffle
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál

Technológie

Zelenskyj varuje: Rusko môže zaútočiť z Bieloruska. Pri hranici vzniká nová vojenská infraštruktúra
Zelenskyj varuje: Rusko môže zaútočiť z Bieloruska. Pri hranici vzniká nová vojenská infraštruktúra
Moderná vojna a konflikty
Vedci vyvinuli zubnú pastu, ktorá zastaví baktérie spojené so zápalom ďasien bez toho, aby zničila dobré baktérie v ústach
Vedci vyvinuli zubnú pastu, ktorá zastaví baktérie spojené so zápalom ďasien bez toho, aby zničila dobré baktérie v ústach
Veda a výskum
Migrénu ti nemusí zhoršovať len stres či spánok. Vedci ukázali, že problém môže byť aj vo vzduchu, ktorý dýchaš
Migrénu ti nemusí zhoršovať len stres či spánok. Vedci ukázali, že problém môže byť aj vo vzduchu, ktorý dýchaš
Veda a výskum
Tento bežný vitamín môže súvisieť s menším množstvom bielkoviny, ktorá sa spája s Alzheimerovou chorobou
Tento bežný vitamín môže súvisieť s menším množstvom bielkoviny, ktorá sa spája s Alzheimerovou chorobou
Veda a výskum

Bývanie

Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?

Pre kutilov

Petúnie alebo muškáty? Jednoduché porovnanie vám pomôže vybrať tie pravé
Petúnie alebo muškáty? Jednoduché porovnanie vám pomôže vybrať tie pravé
Okrasná záhrada
Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Údržba a opravy
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Dvor a záhrada
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tajný plán princeznej Diany: Tento krok mohol šokovať celý svet
Zahraničné celebrity
Tajný plán princeznej Diany: Tento krok mohol šokovať celý svet
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ŠIALENSTVO v Tatrách: Obľúbená
Zahraničné
ŠIALENSTVO v Tatrách: Obľúbená dolina praskala vo švíkoch, šokujúce VIDEO nekonečného radu ľudí!
ŠKANDÁL po terore v
Zahraničné
ŠKANDÁL po terore v metropole! Keď začala streľba, policajti UŠLI: VIDEO šokovalo verejnosť, REAKCIA ministra
Svetový obchod v OHROZENÍ!
Zahraničné
Svetový obchod v OHROZENÍ! Húsíovia chcú zablokovať ĎALŠÍ kľúčový prieliv: Svet bude podľa nich BEZMOCNÝ
V našej oblasti už
Domáce
V našej oblasti už odštartovali BÚRKY: Najhoršie to má byť v TEJTO krajine, h

Ďalšie zo Zoznamu