Národný beh Devín - Bratislava obmedzí dopravu: Cez TIETO ulice neprejdete, budú uzavreté

BRATISLAVA - Národný beh Devín - Bratislava si v nedeľu vyžiada viaceré dopravné obmedzenia, a to najmä v Devíne, Karlovej Vsi a širšom centre hlavného mesta. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Spresnila, že od 7.30 h bude uzavretý úsek Nový most - Šafárikovo námestie, odklon z Pribinovej ulice a Dostojevského radu bude vedený cez Bezručovu ulicu. „Od 8.00 h bude uzavretá Muránska ulica, Kremeľská ulica, Devínska cesta až po Riviéru, tiež Kremeľská ulica od Devínskej Novej Vsi,“ doplnila polícia.

Približne o 9.45 h polícia uzavrie aj Botanickú ulicu a Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu. „Vodičov žiadame, aby sa riadili pokynmi polície a ak je to možné, aby využili alternatívne trasy a predovšetkým, aby boli trpezliví,“ vyzvala polícia.

Koľkí bežci predbehnú Mateja Tótha? Na 78. ročník TIPOS Národného behu Devín – Bratislava sa chystá vyše 6300 účastníkov z takmer 50 krajín

Koľkí bežci predbehnú Mateja Tótha? Na 78. ročník TIPOS Národného behu Devín – Bratislava sa chystá vyše 6300 účastníkov z takmer 50 krajín

Príslušníci štátnej i bratislavskej mestskej polície budú počas podujatia zabezpečovať nielen uzavretie ulíc po trase behu a riadenie cestnej premávky, taktiež budú dohliadať na bezpečnosť bežcov.

Palonder so svojou manželkou: Prečo sme sa tak rýchlo zosobášili! Čo ich hnalo?
Palonder so svojou manželkou: Prečo sme sa tak rýchlo zosobášili! Čo ich hnalo?
Hlavný tréner MŠK Žilina po zápase so Slovanom
Hlavný tréner MŠK Žilina po zápase so Slovanom
Hlavný tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. po zápase v Žiline
Hlavný tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. po zápase v Žiline
Národný beh Devín -
Národný beh Devín - Bratislava obmedzí dopravu: Cez TIETO ulice neprejdete, budú uzavreté
Nová éra luxusu? Rolls-Royce predstavil elektromobil, na ktorý vám nebudú stačiť ani milióny na účte! (foto)
Nová éra luxusu? Rolls-Royce predstavil elektromobil, na ktorý vám nebudú stačiť ani milióny na účte! (foto)
Lidl otvorí svoju prvú krčmu: Vstup do reťazca do gastrobiznisu má kuriózny dôvod!
Lidl otvorí svoju prvú krčmu: Vstup do reťazca do gastrobiznisu má kuriózny dôvod!
Viete odkiaľ je Mercedes či Bugatti? Tento naoko jednoduchý test zvládne bez chyby málokto. Ukážte sa! (kvíz)
Viete odkiaľ je Mercedes či Bugatti? Tento naoko jednoduchý test zvládne bez chyby málokto. Ukážte sa! (kvíz)
Je toto najkrajšia cesta na Slovensku? Unikátny diaľničný projekt získal ocenenie stavba roka! (foto)
Je toto najkrajšia cesta na Slovensku? Unikátny diaľničný projekt získal ocenenie stavba roka! (foto)

Dva póly belasého triumfu: Weiss ml. udrel vpredu, Bajrič čaroval na bránkovej čiare!
Dva póly belasého triumfu: Weiss ml. udrel vpredu, Bajrič čaroval na bránkovej čiare!
Minnesota vysoko zvíťazila v úvode play-off: Pensylvánske derby v znamení napínavej bitky
Minnesota vysoko zvíťazila v úvode play-off: Pensylvánske derby v znamení napínavej bitky
Trpká noc pre zraneného Hancka: Slovenský obranca len sledoval, ako jeho Atlético prišlo o trofej v rozstrele!
Trpká noc pre zraneného Hancka: Slovenský obranca len sledoval, ako jeho Atlético prišlo o trofej v rozstrele!
Obrovský smútok slovenských hokejistiek: Sen o elitnej kategórii sa rozplynul, stopku im vystavili Francúzky!
Obrovský smútok slovenských hokejistiek: Sen o elitnej kategórii sa rozplynul, stopku im vystavili Francúzky!
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Nechcem byť šéfom, chcem mať pokoj: Fenomén „tichej ambície“
Nechcem byť šéfom, chcem mať pokoj: Fenomén „tichej ambície“
Slová, ktoré vám ničia kariéru: 7 fráz, ktorými podkopávate vlastnú autoritu
Slová, ktoré vám ničia kariéru: 7 fráz, ktorými podkopávate vlastnú autoritu
Kolega nie je vždy najlepší priateľ: 6 vecí, ktoré by ste si v práci mali nechať pre seba
Kolega nie je vždy najlepší priateľ: 6 vecí, ktoré by ste si v práci mali nechať pre seba
Firmám chýbajú kľúčové zručnosti: Kritické myslenie a AI znalosti sú najväčší problém
Firmám chýbajú kľúčové zručnosti: Kritické myslenie a AI znalosti sú najväčší problém
Menej riadu, maximum chuti: Fantastické kuracie rolky so zemiakmi z jedného plechu.
Menej riadu, maximum chuti: Fantastické kuracie rolky so zemiakmi z jedného plechu.
Malo by sa mäso na vývar vkladať do studenej alebo horúcej vody? Toto je jasná odpoveď.
Malo by sa mäso na vývar vkladať do studenej alebo horúcej vody? Toto je jasná odpoveď.
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál

Irán strieľal na tanker v Hormuzskom prielive. Nasadil rýchle útočné člny
Irán strieľal na tanker v Hormuzskom prielive. Nasadil rýchle útočné člny
Vedci našli 430 tisíc rokov staré drevené nástroje. Dejiny skorých predkov ľudí budeme musieť prepísať
Vedci našli 430 tisíc rokov staré drevené nástroje. Dejiny skorých predkov ľudí budeme musieť prepísať
VIDEO: Ukrajinské FPV drony zasahujú 65 kilometrov za frontom. Rusi zrazu zisťujú, že ani tyl už nie je bezpečný
VIDEO: Ukrajinské FPV drony zasahujú 65 kilometrov za frontom. Rusi zrazu zisťujú, že ani tyl už nie je bezpečný
Znamená väčší počet antén na Wi-Fi routeri lepší signál? Toto je dobré vedieť pri kúpe nového routera
Znamená väčší počet antén na Wi-Fi routeri lepší signál? Toto je dobré vedieť pri kúpe nového routera
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?

Petúnie alebo muškáty? Jednoduché porovnanie vám pomôže vybrať tie pravé
Petúnie alebo muškáty? Jednoduché porovnanie vám pomôže vybrať tie pravé
Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Známe Slovenky vytiahli jarné outfity: Štýlová Kristína Sisková, Hana Stanczová či Mimi Pelikán a ďalšie
Slovenské celebrity
Známe Slovenky vytiahli jarné outfity: Štýlová Kristína Sisková, Hana Stanczová či Mimi Pelikán a ďalšie
