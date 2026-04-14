Utorok14. apríl 2026, meniny má Justín, Justína, zajtra Fedor

Koľkí bežci predbehnú Mateja Tótha? Na 78. ročník TIPOS Národného behu Devín – Bratislava sa chystá vyše 6300 účastníkov z takmer 50 krajín

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (5)
© Zoznam/ © Zoznam/
Tlačová správa

BRATISLAVA - „Ešte dnes zrejme prekročíme hranicu 6300 prihlásených a atakujeme aj métu 50 účastníckych krajín,“ vravel hrdo na utorkovej tlačovej konferencii k nedeľnému 78. ročníku TIPOS Národného behu Devín – Bratislava Ladislav Križan, riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ) a súčasne aj riaditeľ tohto populárneho podujatia. „Skúsenosti z posledných rokov naznačujú, že mnohí sa prihlasujú v poslednej chvíli, takže by sme mohli prekonať dokonca aj rekord v počte účastníkov.“

Rekordný počet bežkýň a bežcov sa na štarte najstaršieho slovenského športového podujatia – premiéru malo 24. apríla 1921 – objavil v roku 2017. Celkovo ich vtedy odštartovalo 6696, až 6020 (4265 mužov a 1755 žien) absolvovalo klasickú trať spod devínskeho brala do centra Bratislavy (cca 11,6 km).

„Predpokladám, že konečné číslo prihlásených bude niekde okolo 6800, no boli by sme veľmi radi, keby sme vypredali celú 7-tisícovú kapacitu,“ želá si športový riaditeľ 78. ročníka TIPOS Národného behu Devín – Bratislava Roman Hanzel. „On-line je možné prihlásiť sa najneskôr v stredu 15. apríla do 20.00 h, a ak potom nebude naplnený účastnícky limit, ešte existuje šanca získať štartové číslo osobne v piatok 17. apríla od 9.00 do 20.00 a v sobotu 18. apríla tiež od 9.00 do 20.00 h v mestskej plavárni na Pasienkoch, kde si prihlásení bežci môžu vyzdvihnúť svoje štartové číslo.“

Koľkí bežci predbehnú Mateja
Zobraziť galériu (5)

V roku 2025 sa na „Devín“ prihlásilo 6243 bežkýň a bežcov, na štart sa napokon postavilo 5717, z nich 5170 na klasickej trati a 547 na tzv. malom Devíne (2,6 km) od mosta Lanfranconi k Propelleru. Už tento počet bol jednoznačne najvyšší od covidovej pandémie, ktorá na dva roky (2020, 2021) organizovanie Národného behu Devín – Bratislava prerušila.

Šéfa pretekov i STaRZ veľký záujem o štart na klenote slovenského športu teší. „Snažíme sa udržať tradíciu týchto krásnych pretekov, hoci je to neraz zložité. Vďaka partnerom na čele s generálnym, národnou lotériovou spoločnosť TIPOS, sa nám darí zachovať a pripomínať si históriu, čo považujem za dôležité,“ zdôraznil Ladislav Križan.

Hlavný partner „Devína“ je už niekoľko rokov značka Zlatý bažant. Jej výrobky – najmä populárny nealkoholický radler – sú pre bežkyne a bežcov vhodným osviežením v cieli. „S týmto ikonickým behom nás spája tradícia a kvalita,“ pripomenula Michaela Hircová, senior manažérka pre komunikáciu a korporátne záležitosti v spoločnosti Heineken.

Okrem Ministerstva cestovného ruchu a športu SR má záštitu nad 78. ročníkom TIPOS Národného behu Devín – Bratislava i slovenská metropola. Bratislavský magistrát je aj spoluorganizátor podujatia. „Mnohé naše mestské organizácie sa aktívne zapoja do prípravy pretekov tak, aby sme ho organizačne zvládli na jednotku,“ pripomenula viceprimátorka Bratislavy Lenka Antalová Plavuchová. „Verím, že v nedeľu sa v uliciach troch našich mestských častí – v Devíne – Karlovej Vsi a Starom meste – objaví čo najviac obyvateľov, ktorí prídu povzbudiť bežcov. Toto podujatie je totiž aj o súdržnosti a spolupatričnosti. Je určené nielen špičkovým, ale aj rekreačným bežcom.“

Koľkí bežci predbehnú Mateja
Zobraziť galériu (5)

Na štarte na Devíne nebude už tretí rok za sebou chýbať chodecký olympijský šampión Matej Tóth. Ambasádor TIPOS Národného behu Devín – Bratislava pobeží napriek tomu, že v závere januára sa na bežeckom tréningu na zamrznutom povrchu pošmykol, spadol a zlomil si pravú ruku.

„Je to pre mňa nová výzva, no najviac sa teším na stretnutie s bežcami, ktorí tvoria úžasnú komunitu,“ podotkol Matej Tóth. „Keďže tentoraz nie som zďaleka v ideálnej forme, bežci budú mať teraz väčšiu šancu – ako sa hovorí, na zárez na pažbe – aby získali skalp olympijského víťaza. Odhadujem, že pobežím pomalšie ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Odhadujem, že by som mohol zvládnuť tempo 4:30 min na kilometer.“

Matej Tóth si prvý raz zabehol celý „Devín“ v roku 2024 za 48:25 min, vlani, hoci vravel, že nie je vo forme, bol iba o 21 sekúnd pomalší (48:46).

Koľkí bežci predbehnú Mateja
Zobraziť galériu (5)

„Teší ma, že Slovenský atletický zväz zorganizuje štart malého Devína pod mostom Lanfranconi a pripraví aj zaujímavý program v rámci projektu Detská atletika,“ prezradil Tóth, ktorý je i viceprezident SAZ.

Na štart v nedeľu 19. apríla o 10.00 h sa chystajú viacerí poprední slovenskí vytrvalci: zo žien napríklad Veronika Páleníková (Bežecká akadémia M. Matanina), ktorá minulú sobotu vyhrala preteky na 10 km na ČSOB BAM, čí víťazka „Devína“ z roku 2023 Žofia Naňová (Slávia STU Bratislava). Z popredných mužov sú prihlásení vlani tretí Martin Rusina (Runfinity Athletics Bratislava), ktorý v októbri skončil na maratóne v Chicagu z Európanov druhý najlepší v osobnom rekorde 2:17:44 h, Peter Ďurica, Matúš Kompas či Jakub Patúc. Elitní slovenskí vytrvalci budú v nedeľu bojovať aj o body do Bežeckého pohára SAZ 2026, „Devín“ bude jeho 6. kolom.

Najväčšími favoritmi 78. ročníka TIPOS Národného behu Devín – Bratislava však nebudú najlepší domáci bežci, ale Keňania z maďarského Bendek Team-u. Príde víťaz z roku 2023 v rekorde pretekov (32:48) Albert Tonui, tretí z roku 2023 Hillary Kimaiyo a takisto víťaz októbrového polmaratónu v Záhrebe Raphael Gacheru. O prvenstvo v ženskej súťaži sa budú uchádzať Loise Wambuiová, Jecinta MwendeováChristine Mutuová.

Koľkí bežci predbehnú Mateja
Zobraziť galériu (5)

Zázemie 78. ročníka TIPOS Národného behu Devín – Bratislava bude tentoraz na Hlavnom námestí, kde bude okrem množstva stánkov partnerov podujatia aj slávnostné vyhlasovanie výsledkov. Okrem absolútnej najlepšej trojice mužov a žien, najlepších v jednotlivých vekových kategóriách, dekorujú organizátori aj trio najrýchlejších Slovákov a Sloveniek v hlavnom behu.

Ako padali hranice na Národnom behu Devín – Bratislava

1000 účastníkov (1172) – 1982

2000 účastníkov (2208) – 1985

3000 účastníkov (3656) – 1986

4000 účastníkov (4245) – 1987

5000 účastníkov (5216*) – 2011

6000 účastníkov (6171*) – 2015

Poznámka: (*) – započítaní aj účastníci „Malého Devína“ na 2,6 km trati.

Viac o téme: BratislavaTIPOS Národný beh Devín - BratislavaBežci
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V budove STU v Bratislave vznikol požiar, ľudí evakuovali
V budove STU v Bratislave vznikol požiar, ľudí evakuovali
Správy
Maroš Šefčovič o nových opatreniach EÚ na ochranu oceliarskeho priemyslu
Maroš Šefčovič o nových opatreniach EÚ na ochranu oceliarskeho priemyslu
Správy
Nela s telom dvadsiatky vyviedla všetkých z omylu: Do pol pása som ok, ale... A čo Tina?
Nela s telom dvadsiatky vyviedla všetkých z omylu: Do pol pása som ok, ale... A čo Tina?
Prominenti

Domáce správy

FOTO Koľkí bežci predbehnú Mateja
Koľkí bežci predbehnú Mateja Tótha? Na 78. ročník TIPOS Národného behu Devín – Bratislava sa chystá vyše 6300 účastníkov z takmer 50 krajín
Domáce
Šutaj Eštok a Ferenčák
Šutaj Eštok a Ferenčák na seba NARAZILI v parlamente: Primátor Kežmarku rozbil priebeh schôdze, Gašpar ostal v šoku!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE V budove STU
AKTUÁLNE V budove STU v Bratislave vznikol požiar: Na mieste prebieha evakuácia!
Domáce
Divadlo Andreja Bagara v Nitre získalo milióny eur: Čaká ho kompletná rekonštrukcia a modernizácia
Divadlo Andreja Bagara v Nitre získalo milióny eur: Čaká ho kompletná rekonštrukcia a modernizácia
Nitra

Zahraničné

V Elyzejskom paláci zasahovala
V Elyzejskom paláci zasahovala polícia: Vyšetrovanie sa týka eventovej agentúry
Zahraničné
Giorgia Meloniová a Donald
Talianska premiérka podporila pápeža, Trump je z nej šokovaný: Nechce nám pomôcť vo vojne!
Zahraničné
Oto Klempíř
Český minister predstavil zákon o zrušení koncesií: ČT a ČRo dostanú menej peňazí
Zahraničné
Vojna rozdelila rodiny: Vyše
Vojna rozdelila rodiny: Vyše 100-tisíc Juhokórejčanov už zomrelo bez stretnutia s príbuznými z KĽDR
dromedar.sk

Prominenti

Nela Pocisková a Tina
Nela s telom dvadsiatky vyviedla všetkých z omylu: Do pol pása som ok, ale... A čo Tina?
Domáci prominenti
Abigail Breslin
Nominácia na Oscara v desiatich jej zničila život! Detská hviezda si prešla peklom: Predstierala som, že...
Zahraniční prominenti
Monika Jakliová s mamou
Smutné nedožité narodeniny Moniky Jákliovej (†31): Slová mamy lámu srdce!
Domáci prominenti
Lenka Filipová si po
Lenka Filipová si po cenu neprišla: Jej video vystrašilo fanúšikov!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Pohreb sa zmenil na
Pohreb sa zmenil na KRVAVÝ RING: Dve ženy sa SUROVO ZBILI priamo nad rakvou milenca! Padali FACKY aj nadávky
Zaujímavosti
Vražedná krása? Pod umelými
Vražedná krása? Pod umelými mihalnicami jej rástol NÁDOR mozgu: Za všetko môže JEDINÁ INJEKCIA!
Zaujímavosti
Chcela stlačiť iné číslo,
Chcela stlačiť iné číslo, no v POSLEDNEJ CHVÍLI sa pomýlila: Tento OSUDOVÝ OMYL jej priniesol 232-tisíc eur!
Zaujímavosti
Štyri úplne nové metropoly:
Štyri úplne nové metropoly: Architekti prišli uprostred džungle a močiarov o všetky ilúzie
dromedar.sk

Dobré správy

Zdroj: Henima
Nie je to botox ani genetika: Čo robí skutočný rozdiel v tom, ako pleť u žien starne?
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
plnielanu.sk
Byť rodičom je stále
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
plnielanu.sk
Pláž Dubovica na ostrove
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Domáce

Ekonomika

Ropovod Družba sa vracia do hry: Zelenskyj oznámil dôležitý termín, zostávajú už len dni!
Ropovod Družba sa vracia do hry: Zelenskyj oznámil dôležitý termín, zostávajú už len dni!
Štát odhalí váš budúci dôchodok: Mnohých môžu čísla zaskočiť, pozor na kľúčový detail!
Štát odhalí váš budúci dôchodok: Mnohých môžu čísla zaskočiť, pozor na kľúčový detail!
Ministri si platy stále nezmrazili: Hlas tlačí na Fica, padli aj ostré slová o solidarite!
Ministri si platy stále nezmrazili: Hlas tlačí na Fica, padli aj ostré slová o solidarite!
Nie je to len o Ukrajine a Bruseli: Voliči v Maďarsku trestali aj prepad životnej úrovne a stagnáciu!
Nie je to len o Ukrajine a Bruseli: Voliči v Maďarsku trestali aj prepad životnej úrovne a stagnáciu!

Šport

HC Košice – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo šiesteho zápasu semifinále Tipsport ligy
HC Košice – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo šiesteho zápasu semifinále Tipsport ligy
Tipsport liga
Jedna zlá správa za druhou: Országh počíta straty, na stole mu pristála ďalšia ospravedlnenka
Jedna zlá správa za druhou: Országh počíta straty, na stole mu pristála ďalšia ospravedlnenka
Reprezentácia
Pomalý, za zenitom a patrí na tribúnu: Ex-hviezda Premier League je kompletne na odpis
Pomalý, za zenitom a patrí na tribúnu: Ex-hviezda Premier League je kompletne na odpis
Ostatné
Svetová 11-ka iba čumela: Nekompromisný Molčan predviedol skvelý výkon a jednoznačne triumfoval
Svetová 11-ka iba čumela: Nekompromisný Molčan predviedol skvelý výkon a jednoznačne triumfoval
ATP

Auto-moto

FOTO: Cupra Raval - zahustená esencia značky Cupra
FOTO: Cupra Raval - zahustená esencia značky Cupra
Predstavujeme
TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
Klasické testy
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
Klasické testy
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Nezmeškajte aprílový termín: Takto prilepšite rodičom k dôchodku z vašich daní
Nezmeškajte aprílový termín: Takto prilepšite rodičom k dôchodku z vašich daní
Domáce
Máte medzeru v životopise? Takto na ňu bez stresu odpovedzte na pohovore
Máte medzeru v životopise? Takto na ňu bez stresu odpovedzte na pohovore
Pracovný pohovor
Chystá sa zmena pri prepúšťaní: Novela má pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľom!
Chystá sa zmena pri prepúšťaní: Novela má pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľom!
Aktuality
Kvôli AI prišlo o prácu viac než 50-tisíc ľudí. Bude horšie? Odborníci varujú!
Kvôli AI prišlo o prácu viac než 50-tisíc ľudí. Bude horšie? Odborníci varujú!
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
Rady a tipy
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Rady a tipy

Technológie

Populárna služba medzi Slovákmi hlási útok. Tento e-mail nie je podvod, no čoskoro ťa môžu kontaktovať aj skutoční podvodníci
Populárna služba medzi Slovákmi hlási útok. Tento e-mail nie je podvod, no čoskoro ťa môžu kontaktovať aj skutoční podvodníci
Bezpečnosť
HyperOS 3.1 prichádza na tieto Xiaomi telefóny ako prvé. Je medzi nimi aj tvoj smartfón?
HyperOS 3.1 prichádza na tieto Xiaomi telefóny ako prvé. Je medzi nimi aj tvoj smartfón?
Xiaomi
Putinovu rezidenciu obkolesilo 27 protilietadlových systémov. Valdaj sa mení na pevnosť
Putinovu rezidenciu obkolesilo 27 protilietadlových systémov. Valdaj sa mení na pevnosť
Zaujímavosti
Drony už nebudú mať kam ujsť. Nový systém ich nájde podľa zvuku a potom ich zrazí z oblohy
Drony už nebudú mať kam ujsť. Nový systém ich nájde podľa zvuku a potom ich zrazí z oblohy
Armádne technológie

Bývanie

Do práčky a sušičky nikdy a vodu len opatrne! Ako vyčistiť koženú bundu od škvŕn, aby vydržala celé roky?
Do práčky a sušičky nikdy a vodu len opatrne! Ako vyčistiť koženú bundu od škvŕn, aby vydržala celé roky?
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavého bývania vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavého bývania vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne

Pre kutilov

6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Okrasná záhrada
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Strecha
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Záhrada
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Leto 2026 prinesie zmenu: Tieto znamenia budú medzi vyvolenými, ste medzi tými, ktorým osud konečne dopraje?
Partnerské vzťahy
Leto 2026 prinesie zmenu: Tieto znamenia budú medzi vyvolenými, ste medzi tými, ktorým osud konečne dopraje?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šutaj Eštok a Ferenčák
Domáce
Šutaj Eštok a Ferenčák na seba NARAZILI v parlamente: Primátor Kežmarku rozbil priebeh schôdze, Gašpar ostal v šoku!
AKTUÁLNE V budove STU
Domáce
AKTUÁLNE V budove STU v Bratislave vznikol požiar: Na mieste prebieha evakuácia!
Saharský prach prichádza na
Domáce
Saharský prach prichádza na Slovensko: Radšej sa PRIPRAVTE, smolu budú mať hlavne východniari!
Šialené jazdy v obci:
Domáce
Šialené jazdy v obci: Mladík na Porsche šokoval políciu EXTRÉMNOU rýchlosťou, Volvo ho tromflo! FOTO ich vyšli draho

Ďalšie zo Zoznamu