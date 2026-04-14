Koľkí bežci predbehnú Mateja Tótha? Na 78. ročník TIPOS Národného behu Devín – Bratislava sa chystá vyše 6300 účastníkov z takmer 50 krajín

BRATISLAVA - „Ešte dnes zrejme prekročíme hranicu 6300 prihlásených a atakujeme aj métu 50 účastníckych krajín,“ vravel hrdo na utorkovej tlačovej konferencii k nedeľnému 78. ročníku TIPOS Národného behu Devín – Bratislava Ladislav Križan, riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ) a súčasne aj riaditeľ tohto populárneho podujatia. „Skúsenosti z posledných rokov naznačujú, že mnohí sa prihlasujú v poslednej chvíli, takže by sme mohli prekonať dokonca aj rekord v počte účastníkov.“
Rekordný počet bežkýň a bežcov sa na štarte najstaršieho slovenského športového podujatia – premiéru malo 24. apríla 1921 – objavil v roku 2017. Celkovo ich vtedy odštartovalo 6696, až 6020 (4265 mužov a 1755 žien) absolvovalo klasickú trať spod devínskeho brala do centra Bratislavy (cca 11,6 km).
„Predpokladám, že konečné číslo prihlásených bude niekde okolo 6800, no boli by sme veľmi radi, keby sme vypredali celú 7-tisícovú kapacitu,“ želá si športový riaditeľ 78. ročníka TIPOS Národného behu Devín – Bratislava Roman Hanzel. „On-line je možné prihlásiť sa najneskôr v stredu 15. apríla do 20.00 h, a ak potom nebude naplnený účastnícky limit, ešte existuje šanca získať štartové číslo osobne v piatok 17. apríla od 9.00 do 20.00 a v sobotu 18. apríla tiež od 9.00 do 20.00 h v mestskej plavárni na Pasienkoch, kde si prihlásení bežci môžu vyzdvihnúť svoje štartové číslo.“
V roku 2025 sa na „Devín“ prihlásilo 6243 bežkýň a bežcov, na štart sa napokon postavilo 5717, z nich 5170 na klasickej trati a 547 na tzv. malom Devíne (2,6 km) od mosta Lanfranconi k Propelleru. Už tento počet bol jednoznačne najvyšší od covidovej pandémie, ktorá na dva roky (2020, 2021) organizovanie Národného behu Devín – Bratislava prerušila.
Šéfa pretekov i STaRZ veľký záujem o štart na klenote slovenského športu teší. „Snažíme sa udržať tradíciu týchto krásnych pretekov, hoci je to neraz zložité. Vďaka partnerom na čele s generálnym, národnou lotériovou spoločnosť TIPOS, sa nám darí zachovať a pripomínať si históriu, čo považujem za dôležité,“ zdôraznil Ladislav Križan.
Hlavný partner „Devína“ je už niekoľko rokov značka Zlatý bažant. Jej výrobky – najmä populárny nealkoholický radler – sú pre bežkyne a bežcov vhodným osviežením v cieli. „S týmto ikonickým behom nás spája tradícia a kvalita,“ pripomenula Michaela Hircová, senior manažérka pre komunikáciu a korporátne záležitosti v spoločnosti Heineken.
Okrem Ministerstva cestovného ruchu a športu SR má záštitu nad 78. ročníkom TIPOS Národného behu Devín – Bratislava i slovenská metropola. Bratislavský magistrát je aj spoluorganizátor podujatia. „Mnohé naše mestské organizácie sa aktívne zapoja do prípravy pretekov tak, aby sme ho organizačne zvládli na jednotku,“ pripomenula viceprimátorka Bratislavy Lenka Antalová Plavuchová. „Verím, že v nedeľu sa v uliciach troch našich mestských častí – v Devíne – Karlovej Vsi a Starom meste – objaví čo najviac obyvateľov, ktorí prídu povzbudiť bežcov. Toto podujatie je totiž aj o súdržnosti a spolupatričnosti. Je určené nielen špičkovým, ale aj rekreačným bežcom.“
Na štarte na Devíne nebude už tretí rok za sebou chýbať chodecký olympijský šampión Matej Tóth. Ambasádor TIPOS Národného behu Devín – Bratislava pobeží napriek tomu, že v závere januára sa na bežeckom tréningu na zamrznutom povrchu pošmykol, spadol a zlomil si pravú ruku.
„Je to pre mňa nová výzva, no najviac sa teším na stretnutie s bežcami, ktorí tvoria úžasnú komunitu,“ podotkol Matej Tóth. „Keďže tentoraz nie som zďaleka v ideálnej forme, bežci budú mať teraz väčšiu šancu – ako sa hovorí, na zárez na pažbe – aby získali skalp olympijského víťaza. Odhadujem, že pobežím pomalšie ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Odhadujem, že by som mohol zvládnuť tempo 4:30 min na kilometer.“
Matej Tóth si prvý raz zabehol celý „Devín“ v roku 2024 za 48:25 min, vlani, hoci vravel, že nie je vo forme, bol iba o 21 sekúnd pomalší (48:46).
„Teší ma, že Slovenský atletický zväz zorganizuje štart malého Devína pod mostom Lanfranconi a pripraví aj zaujímavý program v rámci projektu Detská atletika,“ prezradil Tóth, ktorý je i viceprezident SAZ.
Na štart v nedeľu 19. apríla o 10.00 h sa chystajú viacerí poprední slovenskí vytrvalci: zo žien napríklad Veronika Páleníková (Bežecká akadémia M. Matanina), ktorá minulú sobotu vyhrala preteky na 10 km na ČSOB BAM, čí víťazka „Devína“ z roku 2023 Žofia Naňová (Slávia STU Bratislava). Z popredných mužov sú prihlásení vlani tretí Martin Rusina (Runfinity Athletics Bratislava), ktorý v októbri skončil na maratóne v Chicagu z Európanov druhý najlepší v osobnom rekorde 2:17:44 h, Peter Ďurica, Matúš Kompas či Jakub Patúc. Elitní slovenskí vytrvalci budú v nedeľu bojovať aj o body do Bežeckého pohára SAZ 2026, „Devín“ bude jeho 6. kolom.
Najväčšími favoritmi 78. ročníka TIPOS Národného behu Devín – Bratislava však nebudú najlepší domáci bežci, ale Keňania z maďarského Bendek Team-u. Príde víťaz z roku 2023 v rekorde pretekov (32:48) Albert Tonui, tretí z roku 2023 Hillary Kimaiyo a takisto víťaz októbrového polmaratónu v Záhrebe Raphael Gacheru. O prvenstvo v ženskej súťaži sa budú uchádzať Loise Wambuiová, Jecinta Mwendeová a Christine Mutuová.
Zázemie 78. ročníka TIPOS Národného behu Devín – Bratislava bude tentoraz na Hlavnom námestí, kde bude okrem množstva stánkov partnerov podujatia aj slávnostné vyhlasovanie výsledkov. Okrem absolútnej najlepšej trojice mužov a žien, najlepších v jednotlivých vekových kategóriách, dekorujú organizátori aj trio najrýchlejších Slovákov a Sloveniek v hlavnom behu.
Ako padali hranice na Národnom behu Devín – Bratislava
1000 účastníkov (1172) – 1982
2000 účastníkov (2208) – 1985
3000 účastníkov (3656) – 1986
4000 účastníkov (4245) – 1987
5000 účastníkov (5216*) – 2011
6000 účastníkov (6171*) – 2015
Poznámka: (*) – započítaní aj účastníci „Malého Devína“ na 2,6 km trati.