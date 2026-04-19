Šimečka odhalil kľúčové témy PS do volieb: Chce riešiť bývanie aj drahé energie a nevylúčil spájanie

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS pôjde do budúcoročných parlamentných volieb s tromi kľúčovými témami. Sú nimi ekonomický rast, boj proti korupcii a kríza životných nákladov. V nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 to uviedol líder PS a poslanec Národnej rady SR Michal Šimečka.
Čo sa týka krízy životných nákladov, v nej by sa PS chcelo sústrediť na bývanie, ceny energií a výstavbu bytov. „Máme na to veľmi detailne prepracovaný plán, ktorý si ľudia môžu pozrieť, ktorý som predstavil, ako zdvojnásobiť tempo výstavby bytov. Lebo problém vysokej ceny bytov, ale aj nájmov je ten, že bytov je jednoducho málo,“ vysvetlil Šimečka.
Šéf PS v súvislosti s parlamentnými voľbami ďalej prezradil, že hnutie komunikuje o spolupráci s viacerými opozičnými stranami. Na otázku, či v prípade parlamentných volieb preferuje to, aby sa spájali skôr menšie strany alebo aby on bol líder, ktorý spojí všetky strany do jedného bloku, odpovedal, že „čokoľvek, čo bude fungovať“. Šimečka zároveň priamo neodpovedal, koho by si vedel predstaviť miesto seba za lídra PS. Podotkol však, že schopných kandidátov na jeho nahradenie je veľa.
Magyar ako nádej
V diskusii sa dotkli aj parlamentných volieb v Maďarsku. Podľa Šimečku predstavuje víťazstvo Pétera Magyara nádej aj pre Slovensko, že v ňom môže nastať zmena. Víťazstvo Magyara je podľa Šimečku tiež nádejou pre Európsku úniu. Šimečka to odôvodnil tým, že sa končí kapitola, keď Maďarsko spolu so Slovenskom rozbíjalo jednotu EÚ. Magyar zároveň podľa šéfa PS nebude trójskym koňom ruského prezidenta Vladimira Putina, tak ako slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD).
V súvislosti s tohtoročnými komunálnymi voľbami Šimečka predpokladá, že PS podporí súčasného predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera, ak bude opäť kandidovať. Zároveň podľa neho nič nenasvedčuje tomu, že by PS podporilo kandidáta na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja z Maďarskej aliancie. Šimečka vylúčil aj to, že by PS malo vlastného kandidáta na predsedu Prešovského samosprávneho kraja.