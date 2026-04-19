Väčšina Slovákov o tom netuší! Štát vám dá príspevok 200 eur, spustil prvú fázu

BRATISLAVA - Štát rozbehol nový systém vzdelávania dospelých a ponúka príspevok, o ktorom veľa ľudí ešte nepočulo. Záujem o kurzy rastie, no nie každý má na podporu nárok. Platia jasné podmienky.
Ministerstvo školstva od 1. apríla spustil nový systém individuálnych vzdelávacích účtov (IVU), ktorý má dospelým výrazne zjednodušiť prístup k vzdelávaniu a podporiť rozvoj zručností počas celého života. Cieľom je zvýšiť dostupnosť, kvalitu a prehľadnosť vzdelávania pre dospelých a zároveň reagovať na meniace sa potreby ekonomiky. Systém má podporiť zamestnaných, nezamestnaných, rodičov aj ľudí, ktorí plánujú kariérnu zmenu.
Jednoduchý online účet a prehľadná ponuka kurzov
Individuálny vzdelávací účet funguje ako digitálna platforma, kde si záujemca vytvorí svoj profil, vyberie si vzdelávanie a požiada o finančný príspevok. Systém ponúka prehľad dostupných kurzov, možnosť kariérového poradenstva, overenie zručností aj informácie o podmienkach podpory.
Kurzy, ktoré sa na portáli www.vzdelavamsa.sk postupne objavujú, prechádzajú schvaľovacím procesom. Sú naviazané na potreby trhu práce, rozvoj všeobecných kompetencií a najmä digitálnych zručností.
„Chceme, aby sa vzdelávanie nestalo jednorazovou etapou, ale prirodzenou súčasťou života. Individuálne vzdelávacie účty dávajú ľuďom možnosť reagovať na zmeny na trhu práce a zvyšovať si kvalifikáciu – jednoducho, bez zbytočnej byrokracie a na jednom mieste,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.
Rezort školstva približuje, že certifikácia vzdelávacích inštitúcií sa začala ešte v prvej polovici roka 2025. Výsledkom je verejný register poskytovateľov, ktorým môže verejnosť dôverovať. V systéme je aktuálne zaregistrovaných približne 400 inštitúcií a ich ponuka kurzov sa postupne rozširuje. Občania si tak môžu vyberať podľa svojich potrieb, profesijného smerovania či plánovanej kariérnej zmeny.
V prvej fáze môžete získať príspevok 200 eur. Kto má naň nárok?
Súčasťou systému je aj finančná pomoc. V prvej fáze bude podporených 5-tisíc záujemcov, ktorí môžu získať príspevok vo výške 200 eur zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Celkovo je na individuálne vzdelávacie účty vyčlenených 10,4 milióna eur na obdobie troch rokov.
V ďalších etapách sa počíta s vyššími príspevkami – až do 1 500 eur. Systém by tak mohol podporiť približne 14-tisíc ľudí.
Nárok na príspevok majú osoby od 16 do 65 rokov, s výnimkou aktívnych živnostníkov a denných študentov. Každý účastník môže podporu získať raz ročne, čo umožňuje priebežné dopĺňanie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu podľa aktuálnych potrieb.
Najväčší záujem je zatiaľ o kurzy zamerané na komunikačné zručnosti, prácu so stresom, prevenciu vyhorenia, záhradníctvo či umelú inteligenciu, píšu tvnoviny.sk. V súčanosti majú najväčší záujem najmä ženy vo veku 40 až 50 rokov, ktoré chcú doplniť vzdelanie alebo sa rekvalifikovať. Jediným nákladom bolo overenie podpisu na čestnom vyhlásení, ktoré ju stálo 6,50 eura.