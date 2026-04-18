TOTO mesto sa dočká novej kanalizácie! Stovky domácností sa konečne napoja na modernú sieť

ŽARNOVICA - Stavebné práce na dobudovaní kanalizácie v Žarnovici, na ktorú Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS) získala nenávratný finančný príspevok, by sa mali začať v septembri tohto roka. Stela Longauerová z odboru komunikácie, riadenia ľudských zdrojov a spoločných služieb StVS priblížila, že práce by mali potrvať do júla 2028.
Zhotoviteľom prác je podľa zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv spoločnosť Strabag. Longauerová doplnila, že vo februári odovzdali stavenisko zhotoviteľovi, ten by mal následne podľa zmluvného harmonogramu začať so stavebnými prácami v septembri. „Aktuálne prebieha príprava realizačnej projektovej dokumentácie, na základe ktorej budú práce následne prebiehať,“ podotkla Longauerová.
Projekt Aglomerácia Žarnovica - kanalizácia a ČOV počíta s dobudovaním celkom 18,78 kilometra stokovej siete pre viac ako 600 domácností. Projekt zahŕňa 26 ulíc v meste Žarnovica a kompletnú rekonštrukciu existujúcej čistiarne odpadových vôd.