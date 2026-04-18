Konflikt v osade na východe Slovenska sa zvrtol! Miestni obyvatelia napadli policajtov, vojak skončil v nemocnici

OSTROVANY - Policajný zásah pri rodinnom konflikte v Ostrovanoch sa vymkol kontrole. Žandár skončil v nemocnici so zlomeninou, policajt s poraneniami tváre. Päť podozrivých sa po útoku ukrývalo v osade, polícia ich zadržala.
V obci Ostrovany v okrese Sabinov zasahovali v piatok (17. 4.) večer policajti pri prudkom konflikte medzi obyvateľmi miestnej osady. Informovali o tom tvnoviny.sk. Situáciu sa najskôr pokúšala zvládnuť miestna poriadková služba, no keď sa jej to nepodarilo, privolala na pomoc policajnú hliadku. Na miesto prišli dvaja policajti a dvaja príslušníci žandárskeho zboru. Po ich príchode sa napätie ešte vystupňovalo a podľa informácií z prostredia zásahu miestni obyvatelia napadli zasahujúcich.
Dvaja zranení členovia hliadky
Pri incidente utrpeli zranenia dvaja členovia zasahujúcej skupiny. Jeden z policajtov mal poranenia v oblasti tváre. Horšie dopadol 32‑ročný žandár, ktorého musela ošetriť privolaná záchranná služba.
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove pre TV Markízu potvrdila, že vojaka prijali so zraneniami súvisiacimi s výkonom služby. „Pacient je hospitalizovaný so zlomeninou kľúčnej kosti a jeho stav je stabilizovaný,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Daniela Troligová.
Útočníci sa ukrývali v osade
Po útoku si policajti privolali posily. Keď na miesto dorazili ďalšie hliadky, podozriví sa ukryli v osade. Policajti ich však postupne vypátrali. Podľa dostupných informácií bolo zadržaných päť osôb, ktoré majú byť príbuzní – bratia a bratranec.
Podľa informácií z miesta išlo o rodinný konflikt, ktorý mal vzniknúť po požití alkoholu. Niektorí miestni tvrdia, že zranenia zasahujúcich vznikli „náhodne“ počas chaotickej potýčky, nie úmyselným útokom.
Prípad vyšetruje polícia. Preveruje podozrenie zo spáchania trestného činu útoku na verejného činiteľa.