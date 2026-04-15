Krvavá DRÁMA na parkovisku hypermarketu! FOTO Žena s nožom zaútočila na chlapca (3) pred policajtmi, zastrelili ju

OMAHA - V utorok ráno došlo v Omahe v Nebraske k vážnemu incidentu, pri ktorom policajti zastrelili 31‑ročnú Noemi Guzman. Žena bola ozbrojená veľkým kuchynským nožom a ešte pred zásahom stihla porezať trojročného chlapca sediaceho v nákupnom vozíku. Dieťa utrpelo zranenia, ktoré nie sú život ohrozujúce.
Podľa oficiálnej tlačovej správy Omaha Police Department prišlo na tiesňovú linku 911 o 9:13 h hlásenie od ženy, ktorá žiadala pomoc, no počas hovoru prestala komunikovať. Krátko nato volal ďalší svedok, ktorý oznámil, že v predajni Walmart je žena s „veľkým kuchynským nožom“ a pri sebe má malé dieťa.
Dvojčlenná policajná hliadka dorazila na miesto a okamžite pristúpila k žene, ktorá stála pri nákupnom vozíku pri južnom vchode na parkovisko. V košíku sedel trojročný chlapec. Polícia uviedla, že Guzmanová sa opakovane vyhrážala nožom a nereagovala na výzvy, aby ho odhodila. Po tom, čo chlapca porezala, dvaja policajti vystrelili a zasiahli ju. Na mieste jej poskytli prvú pomoc, no žena zomrela. Dieťa okamžite vytiahli z vozíka jeho opatrovník a náhodný okoloidúci, ktorí mu poskytli prvotné ošetrenie. Následne ho previezli do Children’s Hospital.
Nôž ukradla priamo z predajne, incident zaznamenali kamery
Vyšetrovatelia neskôr potvrdili, že Guzmanová nôž ukradla z regálu vo vnútri Walmartu. Potom pristúpila k dieťaťu a jeho opatrovníkovi, vyhrážala sa nožom a prinútila opatrovníka kráčať pred vozíkom. Takto ich viedla cez obchod až na parkovisko, kde už zasahovali policajti. Polícia uviedla, že incident bol zaznamenaný na kamerách v predajni aj na kamerách na uniformách zasahujúcich policajtov.
Šéf miestnej polície Todd Schmaderer zásah policajtov obhajoval. „Zasahujúci policajti konali profesionálne a rozhodne, aby zachránili život dieťaťa,“ uviedol. Primátor Omahy John W. Ewing Jr. poďakoval policajtom za rýchlu reakciu a zdôraznil transparentnosť vyšetrovania. Polícia zároveň vyjadrila sústrasť rodine Guzmanovej.
Zasahujúci policajti boli podľa interných pravidiel dočasne postavení mimo služby a majú platené voľno po kritickom incidente. Vypočutí budú neskôr. Polícia zároveň vyzvala verejnosť, aby sa prihlásili všetci svedkovia, ktorí incident videli alebo ho nahrali.