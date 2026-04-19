Ceny DOVOLENIEK môžu vybuchnúť! Cestovky už pripravujú scenáre: ANALÝZA, ako to zatiaľ vyzerá

BRATISLAVA - Rozhodujúci vplyv na ceny letných dovoleniek pri organizovaných zájazdoch s cestovnými kanceláriami bude mať vývoj ceny ropy od mája do septembra. V tejto chvíli je preto predčasné predpovedať, či sa zvýšia ceny dovoleniek v lete zavedením palivových príplatkov, uviedol to obchodný riaditeľ cestovnej kancelárie (CK) Hydrotour Tomáš Lazarov.
„Aktuálny vývoj síce môže takýto scenár naznačovať, no skúsenosti z minulosti ukazujú, že v prípade výraznej deeskalácie situácie na Blízkom východe môže dôjsť k pomerne rýchlej korekcii cien palív späť na pôvodné úrovne,“ potvrdil Lazarov v súvislosti s výrazným zdražením leteckého paliva. Cenový nárast zájazdov oproti roku 2025 odhadol priemerne na 3 až 5 %. „Máme dlhodobé kontrakty a s niektorými partnermi spolupracujeme už viac ako 20 rokov, takže sa nám darí držať nárast na veľmi akceptovateľných úrovniach,“ poznamenal.
Konkrétny percentuálny nárast cien zájazdov podľa CK Satur nie je v súčasnosti možné jednoznačne určiť, keďže ich ovplyvňuje viacero faktorov vrátane cien paliva, kapacít či vývoja dopytu. „V tomto momente sme ceny zájazdov dodatočne neupravovali a aktuálne zvýšené náklady zatiaľ neboli premietnuté do cien pre klientov. Vzhľadom na vývoj situácie nevylučujeme, že sa vyššie náklady môžu prejaviť najmä v cenách last minute zájazdov,“ vyjadrila sa mediálna manažérka Satur Travel Petra Trnčíková.
Nárast paliva môže značne zvýšiť ceny dovoleniek
Vysoký nárast ceny leteckého paliva pre situáciu na Blízkom východe podľa hlavného ekonóma Trinity Bank Lukáša Kovandu môže v najbližších mesiacoch značne zvýšiť ceny dovoleniek a obmedziť lety. Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov informovala, že priemerná cena leteckého paliva v Európe vzrástla medziročne o 132 %, v Ázii o 163 %.
Aj pred hlavnou letnou sezónou 2026 je podľa cestovných kancelárií najväčší záujem o dovolenku vo vyhľadávaných krajinách Stredomoria. „Klienti aktuálne vo väčšej miere inklinujú k európskym krajinám, pričom rastie záujem najmä o Grécko, Španielsko, Taliansko či Chorvátsko. Zároveň evidujeme záujem aj o Turecko, Egypt či Cyprus, ktoré patria medzi dlhodobo najvyhľadávanejšie letné dovolenkové krajiny,“ vymenovala Trnčíková. Jednou z noviniek je napríklad grécky ostrov Karpathos (medzi Krétou a Rodosom).
Najvyšší záujem si udržiava Turecko
Dlhodobo najvyšší záujem si podľa Hydrotouru udržiava Turecko pre atraktívny pomer ceny a kvality služieb. Rastie dopyt najmä po Egejskej riviére v okolí Dalamanu, Didimu, Bodrumu a Izmiru. „Stabilne vysoký záujem pretrváva aj o Grécko a jeho ostrovy. V poslednom období zároveň výrazne vzrástol dopyt po Španielsku,“ priblížil Lazarov. Ide najmä o ostrovy Formentera, Menorka, Malorka, Ibiza (Baleáry) a mesto Almería na pevnine.
Po vypuknutí vojnového konfliktu na Blízkom východe ľudia pri výbere dovolenky podľa Saturu viac sledujú bezpečnostnú situáciu a priebežne zvažujú svoje rozhodnutia. „Výrazný pokles záujmu o dovolenky neevidujeme. Vnímame skôr opatrnejšie správanie klientov a v niektorých prípadoch presmerovanie záujmu k bližším destináciám,“ ozrejmila Trnčíková. Zrušili vybrané lety do Ománu a Spojených arabských emirátov do konca mája. „Ďalší vývoj bude závisieť od situácie v regióne, ktorú priebežne monitorujeme v spolupráci s partnermi a leteckými spoločnosťami,“ dodala.
Hydrotour po začiatku konfliktu zaznamenal mierne zníženie záujmu o dovolenky v Turecku a na Cypre. V posledných dňoch sa predaj vrátil na štandardnú úroveň, aj mierne vzrástol, čo je pravdepodobne výsledkom čiastočne odloženého dopytu z marca. „Dovolenkové pobyty do destinácií Blízkeho východu - Bahrajn, Katar a Omán - máme aktuálne pozastavené do 7. mája, pričom taktiež operatívne upravujeme letový plán,“ uviedol Lazarov. Očakávajú, že po stabilizácii situácie sa záujem o tieto destinácie postupne vráti na štandardnú úroveň. „V tejto chvíli je náročné presne odhadnúť časový horizont ďalšieho vývoja, situáciu priebežne monitorujeme a vyhodnocujeme,“ dodal zástupca Hydrotouru. Lety podľa neho obnovia až v momente, keď to geopolitické podmienky umožnia a budú môcť garantovať absolútnu bezpečnosť klientov.