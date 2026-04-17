Lavínové nebezpečenstvo: Na strmých svahoch hrozia mokré lavíny, platí druhý stupeň výstrahy

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Na strmých svahoch je možné uvoľnenie lavíny z mokrého snehu, najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení. V exponovanom teréne je možný aj výskyt menších až stredne veľkých spontánnych lavín z mokrého snehu. Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách bude platiť od piatkového poobedia mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a vo východnej časti Nízkych Tatier pretrváva len malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Snehová pokrývka je vplyvom oteplenia a zamračenej oblohy mokrá počas celého dňa. Zrána môže byť lokálne premrznutá v miestach s menšou oblačnosťou. Teplota vzduchu dosahuje kladné hodnoty vo všetkých polohách Tatier. „Súvislá snehová pokrývka sa vyskytuje už len vo vysokých, na severných svahoch aj v stredných polohách od výšky približne 1300 až 1600 metrov nad morom. Jej výška dosahuje 50 až 150 centimetrov, najviac snehu v porovnateľnej výške je v Nízkych Tatrách,“ priblížilo SLP.
Vo Fatrách a vo východnej časti Nízkych Tatier je možné uvoľnenie lavíny z mokrého snehu len v ojedinelých prípadoch na veľmi strmých svahoch, na ktorých sa ešte nachádza súvislá snehová pokrývka. „Snehová pokrývka je v týchto pohoriach už na väčšine svahov nesúvislá, súvislejšia je už len na severných a východných orientáciách nad pásmom lesa. Jej výška dosahuje maximálne 50 centimetrov,“ dodalo stredisko s tým, že pri zamračenom počasí prevláda mokrý sneh počas celého dňa.