Škandály aj čistý bizár na MS vo futbale: Tento KVÍZ odhalí príbehy, o ktorých ste zrejme netušili!

(Zdroj: X, YouTube, SITA/Themba Hadebe)
BRATISLAVA - Majstrovstvá sveta vo futbale nie sú len o nádherných góloch a oslavách víťazstiev. História svetových šampionátov v sebe ukrýva aj temné tajomstvá, krvavé zločiny, korupčné megaškandály či bizarné kuriozity. Otestujte sa v našom kvíze a zistite, či poznáte skutočné zákulisie najväčšieho športového sviatku!
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