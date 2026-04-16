Slovensko dostalo prvý systém protivzdušnej obrany Barak, uviedol Kaliňák

BRATISLAVA - Slovensko dostalo prvú dodávku objednaného systému protivzdušnej obrany (PVO) Barak MX. Prvá batéria je už rozvinutá na bližšie neurčenom mieste. Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).
„Je to trošku komplikovanejšia téma, aby som to úplne presne vysvetlil, pretože aj v prípade výroby týchto systémov došlo k obrovskému omeškaniu,“ podotkol minister obrany. Kaliňák priblížil, že batéria izraelského systému je uprostred „priesečníka medzi našimi jadrovými elektrárňami“. Dodal, že experti na zbrojný systém prídu na Slovensko. Slovenskí vojaci už absolvovali časť výcviku a budú v ňom pokračovať.
Batériu má Slovensko podľa neho už približne desať dní. Nábeh systému bude trvať niekoľko týždňov. Všetkých šesť batérií by Slovensko malo dostať do roku 2030. Systém PVO Barak MX objednal rezort obrany z Izraela koncom roka 2024. Pôvodne mala prvá batéria na Slovensko prísť na prelome rokov 2025 a 2026. Dodávka sa však oneskorila aj pre vojnu v Iráne.