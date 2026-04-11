Tragický nález pri Žiline: 35-ročný muž zahynul pod prevrátenou štvorkolkou, v teréne ležal celú noc!

ŽILINA - Obľúbený relax v náročnom lesnom teréne sa počas uplynulých hodín zmenil na skutočný horor. Žilinská polícia informovala o dvoch vážnych nehodách vodičov štvorkoliek. Kým v jednom prípade zasahoval záchranársky vrtuľník, druhý incident má tú najsmutnejšiu dohru. Mladý muž zostal zakliesnený pod strojom a pomoc prišla neskoro.
V dopoludňajších hodinách bolo v katastri obce Belá objavené telo 35-ročného muža, ktorému už záchranári nedokázali pomôcť. Podľa predbežných zistení polície došlo k prevráteniu štvorkolky pravdepodobne ešte deň predtým.
Mladý vodič zostal pod ťažkým strojom nešťastne zakliesnený a svojim zraneniam priamo na mieste podľahol. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a zisťuje presné okolnosti, za akých k tejto osudnej nehode došlo.
Len o pár kilometrov ďalej, v miestnej časti Turzovky, zasahovali zložky pri ďalšom páde. Tentokrát išlo o 62-ročného muža, ktorý pri jazde v lesnom poraste nezvládol riadenie a prevrátil sa. Jeho zranenia boli natoľko vážne, že na miesto musela priletieť letecká záchranná služba, ktorá ho transportovala do nemocnice.
Polícia v tejto súvislosti apeluje na všetkých vodičov štvorkoliek, aby pri jazde v lesnom a náročnom teréne dbali na zvýšenú opatrnosť, prispôsobili jazdu svojim schopnostiam a technickému stavu a nepodceňovali riziká, ktoré takýto terén prináša. Jazda v lesnom poraste si vyžaduje maximálnu obozretnosť, keďže aj menšia chyba môže mať fatálne následky.