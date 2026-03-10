Dostal šmyk a narazil! Vodič štvorkolky po zrážke s dodávkou utrpel zranenia

TREBIŠOV - K dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazili štvorkolka a dodávkové auto, došlo v pondelok (9. 3.) krátko pred 16.00 h v Milhostove, mestskej časti Trebišova. Pri nehode utrpel 27-ročný vodič štvorkolky viaceré zranenia s predpokladaným trvaním liečenia do 42 dní. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Podľa doterajších zistení vodič viedol štvorkolku značky Yamaha po ceste I/79 smerom na Trebišov. „Rýchlosť jazdy neprispôsobil svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky ani vlastnostiam vozidla. Následkom toho dostal so štvorkolkou šmyk a pravou stranou narazil do ľavej bočnice dodávky značky Fiat Ducato,“ uviedla polícia. Po náraze zišiel mimo vozovky do priekopy. Dychová skúška u oboch vodičov bola podľa polície negatívna. Na štvorkolke vznikla škoda približne 500 eur, na dodávke škoda nevznikla.