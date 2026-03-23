Mladistvý chlapec havaroval na štvorkolke: Spolujazdec sa ťažko zranil

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Mladistvý chlapec v nedeľu (22. 3.) nezvládol jazdu na štvorkolke na ceste v Spišskej Novej Vsi. Jeho spolujazdec pri nehode utrpel ťažké zranenia. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že vozidlo vyletelo mimo vozovky. Nehoda sa stala podvečer na ceste v časti Podskala, pričom mladistvý šofér jazdil bez oprávnenia.
„Podľa doposiaľ dostupných informácií neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam ani situácii na ceste. Stačila sekunda a štvorkolka vyletela mimo vozovky, kde narazila do kontajnera. Na zemi zostal mladistvý spolujazdec so zraneniami, odkázaný na pomoc záchranárov,“ uviedla polícia. Spolujazdec utrpel zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia viac ako 42 dní. Mladého vodiča podrobili dychovej skúške aj orientačnému testu na prítomnosť drog, oba s negatívnym výsledkom.
Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej Vsi, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania. „Táto udalosť je dôkazom, že nejde len o alkohol či drogy. Rozhodujú skúsenosti, zodpovednosť a rešpekt k pravidlám. Apelujeme na rodičov aj mladých ľudí, nedovoľte deťom a mladistvým sadnúť za volant, strážte si kľúče od vozidla a sledujte, čo robia vaše deti,“ vyzýva polícia.