HZS pomáhala 42-ročnej žene pod Sedlom Ploskej, kde si zranila nohu

LIPTOVSKÉ REVÚCE - Horskí záchranári pomáhali v pondelok vo Veľkej Fatre 42-ročnej žene slovenskej národnosti, ktorá si na žltom turistickom značenom chodníku pod Sedlom Ploskej spôsobila úraz dolnej končatiny v oblasti členka. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
„Na miesto smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra, ktorí pacientku po príchode vyšetrili a zranenú končatinu jej zafixovali,“ priblížili horskí záchranári.
Následne ju transportovali štvorkolkou HZS a nižšie terénnym vozidlom do obce Liptovské Revúce (okres Ružomberok), kde si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci.