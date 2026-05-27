Izrael vyzval desaťtisíce Libanoncov na útek: Pri útokoch zomierajú aj deti

JERUZALEM - Izraelská armáda v utorok varovala obyvateľov 19 dedín v južnom Libanone, aby okamžite opustili svoje domovy. Píše o tom agentúra AFP.
„V záujme vašej bezpečnosti musíte okamžite opustiť svoje domovy a presunúť sa na sever od rieky Zahrání,“ napísal na platforme X hovorca armády Avichaj Adrai, pričom vymenoval 14 dedín. O niekoľko minút neskôr vydal ďalšie varovanie, v ktorom o to isté vyzval obyvateľov ďalších piatich dedín.
Podľa stanice al-Džazíra sa zároveň militantné hnutie Hizballáh medzičasom prihlásilo k raketovému útoku na izraelských vojakov v blízkosti mesta Zautar aš-Šarkíja. Vo svojom vyhlásení tiež uviedla, že v blízkosti mesta zaútočilo pomocou bezpilotného lietadla na tank typu Merkava.
Táto militantná skupina vtiahla Libanon do vojny 2. marca - dva dni po začiatku americko-izraelských útokov na Irán -, keď z libanonského územia začal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstiť smrť najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Pri izraelských útokoch zahynulo 31 ľudí
Izraelské útoky na južný Libanon si v utorok vyžiadali 31 obetí, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Izrael počas dňa avizoval zintenzívnenie útokov proti militantnému hnutiu Hizballáh, a to aj napriek prímeriu, píše o tom agentúra AFP.
Libanonský rezort zdravotníctva v oficiálnom stanovisku potvrdil, že zahynulo 31 ľudí, vrátane najmenej štyroch detí a troch žien. Ďalších 40 osôb bolo zranených. Izraelská armáda v utorok vyzvala obyvateľov približne 50 obcí a miest na juhu a východe Libanonu na evakuáciu a zároveň hlásila rozšírenie svojich pozemných operácii v krajine.
Hizballáh medzičasom oznámil útoky proti izraelským jednotkám, ktoré smerovali do mesta Zautar aš-Šarkíja. Militanti sa prihlásili k zodpovednosti za sériu dronových a raketových útokov a uviedli, že s izraelskými jednotkami priamo bojovali. Priznali aj dronové údery na kasárne izraelskej armády v severnom Izraeli.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že jeho krajina zintenzívňuje operácie v Libanone. „(Armáda) na mieste pôsobí so značnými silami a zabezpečuje strategicky dôležité pozície. Posilňujeme bezpečnostnú nárazníkovú zónu s cieľom chrániť obce na severe Izraela,“ skonštatoval. Podľa libanonských úradov zahynulo pri izraelských útokoch od 2. marca, kedy Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, viac ako 3100 ľudí. Boje medzi obomi stranami pokračujú aj napriek prímeriu, ktoré uzavreli v polovici apríla.