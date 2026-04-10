Polícia vyšetruje tragickú nehodu pri Starej Ľubovni: Žena zomrela po zrážke dodávky s autom

STARÁ ĽUBOVŇA - Polícia vedie v prípade tragickej nehody, ktorá sa vo štvrtok (9. 4.) stala medzi Starou Ľubovňou a Hniezdnym, trestné stíhanie. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová. V blízkosti čerpacej stanice na ceste I/77 v smere z Hniezdneho sa zrazilo osobné vozidlo s dodávkou. Na mieste zahynula 59-ročná vodička.
Ligdayová uviedla, že 54-ročný vodič jedného z áut z neznámej príčiny prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s ďalším vozidlom, ktoré viedla 59-ročná žena. „Vodička pri dopravnej nehode utrpela vážene zranenia, ktorým podľahla a 54-ročný vodič bol podrobený dychovej skúške, výsledok vylúčil u neho prítomnosť alkoholu,“ dodala.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenie. Nehoda sa stala krátko pred 15.00 h a cesta bola niekoľko desiatok minút uzavretá.