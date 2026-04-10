Dopravná nehoda dvoch áut: Auto skončilo na streche! Tvoria sa kolóny

Dopravná nehoda na Herlianskej ulici v Košiciach. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
KOŠICE - Na Herlianskej ulici v Košiciach, pri autobazári na výjazde v smere na Michalovce, došlo k dopravnej nehode dvoch osobných áut. V úseku sa tvoria kolóny. Na sociálnej sieti o tom informuje košická krajská polícia.
„Jedno z vozidiel ostalo po nehode prevrátené na streche. Podľa doterajších informácií utrpela jedna osoba zranenia. Na mieste zasahujú záchranné zložky aj hliadky Policajného zboru,“ uvádza s tým, že kolóny aktuálne siahajú až po obchodné centrá na Herlianskej ulici. Polícia vodičov upozorňuje, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili opatrnosť, rátali so zdržaním, a ak je to možné, využili alternatívnu trasu.